陳樂怡：建滔積層板用於AI算力產品　料成股價催化劑

恒指過去一周守19,000點關口，後續觀望美匯走勢、內地12月中央經濟工作會議內容等因素。

美國關稅戰一如預期將快重臨，惟政治角力變數甚多。獲提名出任財長的貝森特主張分階段實施關稅，視關稅為談判的重要工具。投資者檢視上市企業的海外收入結構及產能分布，以評估關稅戰的潛在衝擊。

惟事實上，經過特朗普首個任期，貿易戰加上全球疫情，大多企業已積極管理風險，增強其供應鏈的韌性。不過，市場仍然憂慮中資股前景，受到美國不利政策打擊，以及內地穩增長力度不及預期。投資者信心不足，恒指料難破20天線(約19,900點)。

集團用於人工智能(AI)算力的相關低介電常數及低熱膨脹系數產品均已完成產品開發，現正與客戶進行全面測試，倘獲客戶認證，為股價催化劑。估值上，現價對應2025財年預測市盈率8.6倍，較國際同業存在明顯折讓，預測股息率5.8厘，目標價8.5港元。

信達國際研究部助理經理陳樂怡

(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)