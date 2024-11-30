陳鳳珠：內地冬季用電需求看升　留意電力股

內地迎來今年下半年首場寒潮和大範圍雨雪天氣，北方地區已進入供暖季，國家能源局表示，今年度冬期間預計全國最高用電負荷與夏季相約，但較去年的度冬負荷明顯增加，反映今年用電量有所提升。

國家能源局公布今年首10個月，全社會用電量累計按年增長7.6%至8.18萬億千瓦時，其中規模以上工業發電量為7.8萬億千瓦時。踏入寒冬，相信電力需求將會進一步增加，內地預計度冬期間整體電力供應會有保障，但局部將會面臨一定壓力，至於今冬明春的北方地區清潔取暖能源供應亦有保障，料總體平穩運行。

中國煤炭工業協會表示，北方地區進入供暖季以來，各主要產煤省份在確保煤礦安全生產的前提下，10月份日均產量達到1,328萬噸，產量提升。在煤炭供應增加下，煤炭運量亦有所增長，因此預期煤炭會穩產穩供；至於天然氣企業亦持續強化產供儲銷等工作，以確保有足夠燃料供暖。

除保障電煤生產運輸以及天然氣與其他清潔能源的供應外，內地亦確保電網安全及電力供應充足。國家能源局披露截至今年10月底，全國累計發電裝機容量已達到31.9億千瓦，按年增長14.5%。另外，全國統調電廠存煤保持在2億噸以上，平均可用超過30天，地下儲氣庫亦提前完成注氣，相信可應付未來電力需求。

國家能源局表示未來將加強統籌協調，重點抓好能源中長期合同履約，紮實做好存煤儲氣工作，確保重點地區、重點時段的燃料供應穩定，加快電源電網項目建設，做好應急工作預案，最大程度減少極端天氣等突發事件影響正常生活。由於近年臨近冬季內地均積極提前做好準備，預期電力產業鏈價格會較為穩定。

另外，早前國家能源局發布進一步規範電力市場交易行業的通知，各經營主體要綜合考慮機組固定成本、燃料成本及能源供需等客觀情況合規報價，推動交易價格真實準確反映電力商品價值，相信未來將更能保障電力企業的經營情況。

獨立股評人陳鳳珠

(本文作者為獨立股評人，作者本人並沒有持有上述股票)