葉尚志：港交所業績可保增長　股價回落宜趁低吸納

港股下放至貼近19,000點關口水平後，在月內已累跌超過1,000點的情況下，有出現先喘定回穩的迹象，但是整體謹慎觀望的氛圍未散，估計短期彈升動力不大，後市有繼續我們上期指出的上下拉扯動作，恒指現時的主要波幅範圍維持在18,247至20,500點之間，仍處於政策面與宏觀面的對決過程中。

雖然市場仍在觀察政策成效的兌現，但是股票市場已率先被激活，卻是不爭的事實。到目前為止，港股今年的日均成交量已達到1,300多億元，比2021年歷史高位1,600多億元要少，但是比對2022年的接近1,250億元、以及2023年的1,050億元都要高。因此，我們估計港交所現時股價是有所偏低，操作上值博率開始浮現，建議可於260元以下買入，目標看360元，止蝕可定在210元。

第一上海首席策略師葉尚志