強積金總資產較10年前飆1.43倍　首3季自願供款佔24%

強積金創立迄今24周年。積金局主席劉麥嘉軒表示，截至2024年9月，強積金的總資產規模已超過13,200億港元，比10年前增長143%，是打工仔女重要的基本退休保障資源，不受人口持續高齡化和公共財政影響，具備可持續性。

她於最新的網誌稱，要令強積金的保障更充足，僱主和打工仔女多行一步作自願性供款是其中一個有效方法。僱主和僱員的自願性供款於2014年佔整體供款的比例為13%。經過10年演進，比例逐步上升，再加上2019年4月推出的可扣稅自願性供款(TVC)，自願性供款於2024年首三季佔整體供款的比例達24%。

另外，由2019年4月推出截至今年9月，TVC帳戶數目共有79,000個，較5年前同期的19,000個，高出3倍。截至今年9月底，累計供款已超過110億元。

冀「積金易」創減費空間

她又指，積金局考慮到有打工仔女沒有時間或缺乏知識管理強積金投資，因而在2017年推出俗稱「懶人基金」的「預設投資策略」(DIS)。由推出至今年9月，DIS旗下的核心累積基金平均年率化淨回報達6.4%，遠遠高過同期的年率化通脹率(1.9%)，亦跑贏其他基金種類(0.5%-5.1%)。0

劉麥嘉軒透露，強積金即將迎來更多優化改革：包括「積金易」平台於今年6月投入運作所帶來的減費效應已陸續顯現；港府於明年5月1日實施取消強積金「對沖」安排，進一步壯大打工仔女的退休儲備;及明年內為強積金「全自由行」制定具體方案和完成法例修訂。她冀在「積金易」平台全面運作後盡快實行。讓打工仔女可更靈活地管理強積金，同時亦增強市場競爭，進一步創造減費空間。