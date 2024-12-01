曜熊理財：明年恐難脫波動市　3大資產成避險之選

2025年預計將是市場再次波瀾壯闊和多變的一年。隨着香港推動復甦，以及2024年兩岸政府推出擴張性經濟政策，關於這些政策是否將對當前的經濟衰退產生任何影響至關重要。此外，隨着美國候任總統特朗普於2025年1月就職，特朗普對中美貿易政策的不確定性將增加。

因此，無論投資者的規模大小，避險資產對於每個穩定組合都是非常重要。這些資產可以是黃金、外國貨幣、短期政府債務，以及最近的比特幣和其他主要加密貨幣。每個資產類別都有其個別的風險和收益比例。

黃金是遠遠最受歡迎的避險資產。在歷史上穩定的平均增長中，許多投資者，包括政府，選擇持有黃金作為資產。通常是一個良好的通脹對沖，除了本身價值的波幅，投資者還需要知道，黃金其他存在的風險是實物金條的存儲成本以及紙黃金的發行方風險。

短期政府債務對於機構客戶的組合非常受歡迎，持有這些債務到期通常能夠獲得足夠回報以對抗通脹。然而，投資者可能需要警惕發行國債的信用評級，以及它們的利率變動情況。

投資外國貨幣是另一種對沖方法，損失的風險明顯高於前兩種資產。由於瑞士法郎等貨幣的金融和政治穩定而受到偏愛，這使得瑞郎具有強勁但穩定的價值，可以在另一種貨幣由於降低利率或政治不穩定性而貶值時持有。然而，許多因素將導致貨幣波動和變化的方向，因此這種資產的使用受到多種不同因素影響而非常「情況化」，需要深入分析。

另一種較新的資產類別是加密貨幣，其已經獲得大部分國家監管機構的合法化。比特幣最初被引入為一種類似黃金的避險資產，但也是對抗政府和政治風險的對沖，因為它的去中心化性質。筆者認為，儘管比特幣具有巨大的潛在收益，但該資產仍然太過波動，不能被視為避險資產。此外，隨着監管機構介入以及基於加密貨幣的產品，政治風險和發行方風險已重新引入到該資產中，使其不再適合作為避險資產。

投資者切記考慮每個資產的優劣勢和特性，因為投資者對沖時不可能消除所有風險，投資者必須能夠辨識每種避險資產中的風險和適當運用！

曜熊理財策略分析員