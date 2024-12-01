【星期一‧炒啲乜】特朗普對華出招　港股12月開局難突破？

港股11月全月挫893點，並連跌兩個月，不過人民幣靠穩，加上內地即將召開的中央經濟工作會議惹憧憬，因此帶動港股在11月最後一個交易日稍為反彈。分析認為，大市欠缺上升動力，在18,600點料有支持，惟上闖20,500點恐面臨阻力，原因是市場目前仍觀望美國候任總統特朗普對中國的政策，同時內地經濟仍疲弱。

踏入12月首周，市場即迎來多項重要經濟數據，包括中國11月財新製造業及服務業採購經理指數(PMI)、美國11月非農數據及ISM製造業指數等。此外，石油輸出國組織及盟國(OPEC+)有兩場會議，美國聯儲局將公布地區經濟報告「褐皮書」，另外還有中國光伏行業召開2024光伏行業年度大會。

中國11月財新製造業及服務業PMI周內出爐。觀乎11月官方製造業PMI升至50.3，連續3個月回升，事實上，自9月底以來，一系列增量政策陸續推出，從11月的官方PMI數據可見，市場需求止跌回穩，樂觀情緒有所恢復，政策效果開始顯現。

另一方面，美國將公布11月非農就業職位變化、失業率及ADP私人就業職位變動。美國10月非農就業職位僅增1.2萬個，遠遜預期，失業率維持4.1%。有分析師擔心當地就業市場惡化，不少分析師認為，有關數據不會影響聯儲局本月減息0.25厘的預期。惟在特朗普11月初當選總統後，聯儲局的風向有變，有多名決策者支持更循序漸進地減息，在討論決策風險時更首次有官員提到暫停行動的可能。

數據好與壞勢影響市場投資情緒。投資者部署時，不妨參考以下專家的財經分析及建議，以平衡風險。

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