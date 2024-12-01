十大屋苑周末錄7宗買賣　其中6屋苑成交捧蛋

樓市觀望氣氛濃厚，二手交投低位徘徊，中原指出，十大屋苑於周六、日(11月30日、12日1日)錄7宗買賣，較上周微增1宗，期內仍有6個屋苑「零成交」，包括鰂魚涌康怡花園、鴨脷洲海怡半島、荔枝角美孚新邨、紅磡黃埔花園、沙田第一城、以及天圍嘉湖山莊。

該行亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，樓市近日轉趨觀望，金融市場氣氛低迷，加上中美關係存在不確定性，令買家入市態度變得猶疑，二手交投轉靜，於低位橫行。

茶果嶺麗港城周未兩日錄3宗買賣，已是交投最活躍屋苑，中原洪金興表示，屋苑21座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔望內園景，叫價570萬元，減至555萬元易手，呎價約10,735元。原業主於2013年1月以506萬元買人單位，持貨約11年帳面獲利約49萬元離場。

至於港島區只有鰂魚涌太古城錄得交投，該行趙鴻運表示，該屋苑錄兩宗成交，包括南天閣中層D室，實用面積約715方呎，三房套房間隔，成交價約1,100萬元，呎價約15,385元。

此外，中原關偉豪表示，將軍澳新都城錄得1宗成交，屋苑2期3座低層B室，實用面積約363方呎，兩房間隔，以492.8萬元易手，呎價約13,576元。

東涌映灣園亦有1宗買賣，該公司曹嘉華表示，項目2座低層G室，實用面積約784方呎，三房套房間隔，享內園泳池景，以670萬元成交，呎價約8,546元。