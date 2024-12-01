樓市疲弱　西半山豫苑兩房戶3年貶值17%

樓市表現疲弱，市場不斷有業主以蝕本價出貨，西半山豫苑兩房約828萬元售出，原業主持貨約3年帳面虧損約172萬元，貶值約17.2%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●美聯陳凱廸稱，西半山豫苑1座低層G室，實用面積約587方呎，兩房間隔，以約828萬元獲承接，呎價約14,106元。原業主於2021年10月以約1,000萬元購入物業，是次轉手帳面蝕讓約172萬元，貶值約17.2%。

●中原林忠煜表示，灣仔愛寶大廈中層B室，實用面積約324方呎，開放式設計，望樓景，以530萬元成交，呎價約16,358元。原業主於2012年以610萬元購入單位，持貨12年帳面蝕讓80萬元或約13.1%。

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九龍區

●中原洪金興表示，茶果嶺麗港城21座高層G室，實用面積約517方呎，兩房間隔望內園景，叫價570萬元，減價至555萬元易手，呎價約10,735元。

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新界區

●世紀21奇豐李仕明稱，沙田玖瓏山日瓏閣1座中層A室，實用面積約932方呎，三房套房間隔，望山景，成交價1,008萬元，呎價約10,815元。

●世紀21奇豐胡國強表示，馬鞍山銀湖‧天峰7座高層G室，實用面積約564方呎，兩房間隔望園景，以820萬元成交，呎價約14,539元。

●世紀21奇豐黎健峯稱，馬鞍山雅典居2座低層A室，實用面積約727方呎，三房間隔，叫價908萬元，放盤2個月減至888萬元連車位沽售，呎價約12,215元。

●中原朱偉雄表示，青衣盈翠6座低層H室，實用面積約518方呎，兩房間隔，以約813萬元售出，呎價約15,695元。原業主於2020年底以約907萬元入市，現沽貨帳面損失約94萬元或約10.4%。

●美聯羅立恒稱，屯門卓爾居6座低層A室，實用面積約521方呎，兩房間隔，以520萬元放售，議價20萬元，獲區內投資客以500萬元購入收租，呎價約9,597元。

●祥益黃慶德表示，屯門居屋兆禧苑A座高層10室，實用面積約415方呎，兩房間隔，已補價自由市場成交價350萬元，呎價約8,434元。

●富士高地產麥榮富表示，元朗錦綉花園M段6街單號屋，實用面積約848方呎，花園約928方呎，成交價約750萬元，呎價約8,844元，為近期同期型單位做價低位。

●祥益謝利官表示，天水圍居屋天祐苑A座中層14室，實用面積約438方呎，兩房間隔，以291.8萬元未補價第二市場價售出，呎價約6,662元，新買家為白居二客。

●利嘉閣楊凱俊稱，將軍澳海翩滙5座低層B室，實用面積約520方呎，兩房間隔望園景，原叫價820萬元，議價後以755萬元成交，呎價約14,519元。屋苑現時有約30個放盤，入場費由約480萬元起。

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