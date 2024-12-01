新盤UPDATES
2024年12月01日 22:22
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新盤市場交投氣氛降溫，市場於周六、日(11月30日、12月1日)錄得60多宗一手買賣，按周減少超過六成，佔近半數成交來自昨日次輪銷售的元朗洪水橋項目。至於北角單幢新盤亦交投持續，兩日再沽3伙兩房戶，涉額逾3,000萬元。
●滙都項目周末共沽29伙涉1.3億元 膺全周末最多交投新盤
泛海集團(00129)旗下元朗洪水橋滙都II，於周六(11月30日)推售90伙，集團執行董事關堡林表示，計及今日(1日)滙都I售出1伙，滙都項目周末兩日沽出29伙，總成交金額約1.3億港元，為本周末最多成交新盤。
他續稱，滙都II累計暫錄96伙成交，套現超過4億元。連同滙都I，整個項目至今累售約511伙，套現逾25億元。另外，滙都I可供發售的一房單位，已全數沽清。
至於滙都II今日錄得的5宗成交，包括6座7樓B03室，實用面積441方呎，以459.3萬元售出，呎價約10,415元。此外，滙都I亦有交投，為3座12樓A08室，實用面積343方呎，一房間隔，售價為424.38萬元，呎價約12,373元。
●101 KINGS ROAD周末再沽3伙 共涉3010萬元
宏安地產(01243)發展的北角炮台山101 KINGS ROAD，於周未兩日(11月30日、12月1日)再沽3伙兩房梗廚單位，涉及金額合共3,010.1萬港元。
售出單位為23樓、25樓及29樓的H室，實用面積均為432方呎，成交價由963.9萬至1,036.7萬元，呎價約22,313至23,998元。項目開售至今累沽105伙，套現接近8.6億元。
●KOKO ROSSO兩房戶939萬元沽出
會德豐地產旗下樓盤於周日(1日)連錄承接，其中鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，項目7座18樓B室，實用面積474方呎，兩房梗廚設計，成交價939.82萬港元，呎價約19,827元。整個KOKO HILLS系列於過去兩個月共售出42伙。
同系將軍澳日出康城PARK SEASONS，今日亦沽出2B座31樓F室，實用面積323方呎，一房開放式廚房間隔，以472.4萬元易手，呎價約14,625元。連同SEASONS PLACE，整個SEASONS系列今年3月開售至今累沽938伙，套現近58.3億元，為今年銷量最多新盤。
此外，該集團聯同恒基地產(00012)、中國海外發展(00688)及新世界發展(00017)合作的啟德跑道區DOUBLE COAST I也有承接，項目5座2樓B室，實用面積436方呎，兩房開放式廚房戶型，售價為860.7萬元，呎價約19,741元。
●啟德海灣第1期上月累沽14伙 發展商續推軟銷活動
發展商持續舉辦軟銷活動，提供多項設施及課程的項目會所CLUB SUPER MARINA，於周六、日(11月30日、12月1日)邀請星級咖啡師到場，為準買家講解咖啡基礎知識，教大家品嚐不同種類咖啡的風味，體驗屋苑未來的課程。
●九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園於周末兩日沽出8伙，包括今日鐵得的4宗一房戶成交，兩日套現逾4,800萬港元。今日售出單位實用面積284至293方呎，售價554.1萬至573.9萬元，呎價約19,511至約20,372元。項目今年暫售出499伙，套現超過26.6億元。