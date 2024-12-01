新盤市場交投氣氛降溫，市場於周六、日(11月30日、12月1日)錄得60多宗一手買賣，按周減少超過六成，佔近半數成交來自昨日次輪銷售的元朗洪水橋項目。至於北角單幢新盤亦交投持續，兩日再沽3伙兩房戶，涉額逾3,000萬元。

●滙都項目周末共沽29伙涉1.3億元 膺全周末最多交投新盤

他續稱，滙都II累計暫錄96伙成交，套現超過4億元。連同滙都I，整個項目至今累售約511伙，套現逾25億元。另外，滙都I可供發售的一房單位，已全數沽清。

至於滙都II今日錄得的5宗成交，包括6座7樓B03室，實用面積441方呎，以459.3萬元售出，呎價約10,415元。此外，滙都I亦有交投，為3座12樓A08室，實用面積343方呎，一房間隔，售價為424.38萬元，呎價約12,373元。

●101 KINGS ROAD周末再沽3伙 共涉3010萬元

售出單位為23樓、25樓及29樓的H室，實用面積均為432方呎，成交價由963.9萬至1,036.7萬元，呎價約22,313至23,998元。項目開售至今累沽105伙，套現接近8.6億元。

●KOKO ROSSO兩房戶939萬元沽出

會德豐地產旗下樓盤於周日(1日)連錄承接，其中鄰近藍田港鐵站的KOKO ROSSO，項目7座18樓B室，實用面積474方呎，兩房梗廚設計，成交價939.82萬港元，呎價約19,827元。整個KOKO HILLS系列於過去兩個月共售出42伙。

同系將軍澳日出康城PARK SEASONS，今日亦沽出2B座31樓F室，實用面積323方呎，一房開放式廚房間隔，以472.4萬元易手，呎價約14,625元。連同SEASONS PLACE，整個SEASONS系列今年3月開售至今累沽938伙，套現近58.3億元，為今年銷量最多新盤。

●啟德海灣第1期上月累沽14伙 發展商續推軟銷活動

發展商持續舉辦軟銷活動，提供多項設施及課程的項目會所CLUB SUPER MARINA，於周六、日(11月30日、12月1日)邀請星級咖啡師到場，為準買家講解咖啡基礎知識，教大家品嚐不同種類咖啡的風味，體驗屋苑未來的課程。