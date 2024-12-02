鄧建初：特朗普言論叫高開低　港股明年有冇運行？

世上怪事何其多，曾經歷六次破產的狂人特朗普，再次當選美國總統，引證美國是一個不可以常理推測的國家。

特朗普將於明年1月20日正式就任美國總統，集中打「美國優先」牌的他，未當選前口出狂言，說會加徵中國100%關稅。如今當選後馬上表示，上任第一天將簽署行政命令，對自墨西哥、加拿大進口的所有商品，徵收25%的關稅；對來自中國的商品，額外加徵10%的關稅。對付中國，已是市場預期之內，不過意想不到的是，連友好鄰近國家加拿大及墨西哥，竟都大幅加稅，證明此君並不會按常理出牌。

初哥忽發奇想，因未有再連任之包袱，上任後其政策會否兌現承諾不無疑問。商家出身的他，應是害怕打仗，俄烏戰爭有望和談解決，以巴戰事或有轉機，且看會否成為事實。如能平息戰火，則是四個國家人民之福，全球政治之緊張局勢或會得以緩和。

正因特朗普仍未正式上任，市場問號多多，初哥認為中國似是等待其政策正式登台，才會出招應付。誠然，機會是留給有準備的人，中國事前應已有多種方案，到時候會揀選最適合之方案面對特朗普之政策。

近兩周恒指上落多次，一如初哥之前所講，高低槓後原地踏步，市場觀望情緒濃厚，等待明年特朗普上台後之政局變化。

上周恒指曾兩次向下試19,002至19,072的上升裂口，最低分別見19,054及19,061，未能完全填補19002的裂口下方頂部。突破性上升裂口18,426至18,532未必會回補，就算回補也未必是壞事，因谷底回升時，獲利盤源減少，上升阻力較輕。短期應在19,000關口位至19,977之間走落尋求突破，明年的港股不應睇得太淡。

資深股評家 鄧建初

（縱橫香港金融圈近三十年，看透股壇光怪陸離，經歷多次「缸湖」浩劫，人稱「初哥」。）