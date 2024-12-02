交通銀行(香港)信用卡優惠　惠及港人於大灣區消費

【特約報道】為更好融入國家發展大局，加快推進大灣區一體化建設，惠及更多香港居民於大灣區內消費，繼作為首家參與銀行率先推出「港車北上」一站式金融服務後，交通銀行(香港)推出更多信用卡簽賬優惠予香港居民。

交通銀行銀聯雙幣信用卡簽賬優惠

由即日起至2024年12月31日活動期間，憑交通銀行銀聯雙幣信用卡簽賬可享多項優惠，包括：

一）指定大灣區交通5%簽賬回贈#─卡戶於活動期間進行合資格交通簽賬可享5%簽賬回贈，每月最高可享港幣200元簽賬回贈；

二）港幣1元專業洗車/車廂空氣淨化服務^─卡戶於活動期間單月累積合資格零售簽賬滿港幣3,000元，可於挑戰者及卡士服務中心以港幣1元享專業洗車或車廂空氣淨化服務；

三）交通銀行提供的「買單吧」內地餐飲代金券平台5%簽賬回贈*─卡戶於「買單吧」以交通銀行銀聯雙幣信用卡成功購買代金券及於參與商戶付賬時成功使用該代金券，購買該代金券之簽賬交易可享5%簽賬回贈，每月最多可享港幣50元簽賬回贈；

四）人民幣零售簽賬交易5%簽賬回贈+ ─在活動期間，逢星期五、六、日及香港公眾假期，憑交通銀行銀聯雙幣信用卡進行合資格人民幣零售簽賬交易，包括實體卡交易、銀聯二維碼交易（包括雲閃付App及交通銀行(香港)App）、網上購物及透過Apple Pay綁定合資格信用卡賬戶為扣賬賬戶之交易，可獲享5%簽賬回贈。於推廣期內每月最多可獲港幣150元簽賬回贈。

電子支付優惠

除此之外，伴隨電子支付在社會生活中愈趨普遍，手機錢包等電子支付方式為客戶帶來多種好處，既方便客戶同時攜帶多張信用卡，以享受各式各樣推廣優惠，又可透過電子化加密處理交易，從而更好在整個過程中保障客戶資料的安全。

銀行亦推出有關電子支付優惠如Apple Pay推廣優惠+，由即日起至2024年12月31日，卡戶於推廣期內每個階段憑交通銀行銀聯雙幣信用卡或交通銀行VISA信用卡累積合資格簽賬滿港幣2,000元或以上（包括實體信用卡及/或透過Apple Pay的簽賬），該階段透過Apple Pay進行的合資格簽賬可獲享額外5%簽賬回贈，卡戶每階段最多可享港幣100元回贈。

合資格信用卡卡戶首次將交通銀行信用卡成功加入Apple Pay，毋須簽賬，更可額外享港幣20元簽賬回贈！

為盡享大灣區內一系列簽賬消費優惠，立刻申請交通銀行信用卡，可獲豐富迎新優惠！全新客戶由即日起至2024年12月31日成功申請大灣區銀聯雙幣鑽石卡主卡，並於新卡發卡日期起計首3個月內累積合資格簽賬滿港幣或人民幣5,000元，即可享迎新禮品「港幣500元簽賬回贈」。

借定唔借？還得到先好借！

外幣兌換涉及匯率風險。以上優惠受有關條款及細則約束。

註：# 於活動期內，卡戶以合資格信用卡進行指定交通簽賬（「合資格交通簽賬」），可享5%簽賬回贈。合資格交通簽賬指香港、澳門、內地及以下跨境交通費用，包括：（一）隧道費、路橋費、入油費及油站相關消費、停車場費用、電動車充電費、汽車維修及汽車美容相關服務費用；（二）指定公共交通工具費用（包括： 港鐵；全線九巴、龍運巴士、城巴；港九小輪；澳門輕軌；廣深港高鐵；噴射飛航；金光飛航；珠江客運；跨境巴士；廣深城際和諧號動車；全線深圳、佛山、東莞地鐵；全線廣州、深圳公共巴士線路；指定珠海、佛山、惠州、東莞、中山、江門、肇慶公共巴士線路），以及銀行不時決定的其他交通類別簽賬。銀行恕不負責澄清該項交易是否為合資格交通簽賬。

^ 於活動期內，卡戶憑同一張合資格信用卡單月累積合資格零售簽賬淨額滿港幣3,000元或以上，可於簽賬當月以同一張合資格信用卡以港幣1元優惠價於挑戰者及卡士服務中心（觀塘及葵涌維修中心除外）兌換專業洗車或車廂空氣淨化服務（原價分別為港幣180元及港幣550元）1次，每卡每月限兌換服務1次。惟2024年2月1日至2024年2月10日期間，不可兌換服務。整個活動期內可提供之服務總名額為900個，先到先得，換完即止。

* 於整個活動期內，每月最高可享港幣50元簽賬回贈。客戶如於中國內地使用「買單吧」，請確保已開通國際漫遊服務以收取一次性驗證碼。如客戶未有開通國際漫遊服務，建議於出行前於香港透過「買單吧」預購所需的代金券，並將代金券截圖以便到商戶消費時出示使用。

+ 有關合資格簽賬將以每簽賬人民幣1元相等於港幣1元計算5%簽賬回贈獎賞。合資格簽賬不包括：「交遊灣區─交通簽賬筆筆賞」推廣定義之交通簽賬、本地/海外現金透支交易、八達通自動增值金額、指定電子錢包的簽賬交易（包括但不限於WeChat Pay、PayMe 及支付寶）、信用額套現分期計劃之每月供款、簽賬分期計劃之每月供款、商戶分期之每月供款、自積金及/或強積金供款、結餘轉戶交易、所有網上繳費、購買賭場籌碼、稅款、購買旅行支票、保費、所有信用卡收費繳款（例如：年費、財務收費等）、其他推廣優惠之換領費用及銀聯雙幣信用卡進行之指定人民幣簽賬交易類別包括購買物業、批發、支付醫院費用、繳交學費的交易及銀行不時指定之信用卡交易。卡戶於進行簽賬交易前，銀行恕不負責澄清該項交易是否為合資格簽賬。

有關合資格信用卡累積簽賬以每階段分別計算，每名卡戶（以身份證號碼計算）每階段最多可享港幣100元回贈。