財新中國11月製造業PMI升至51.5　創4個月高位

財新中國公布，11月製造業採購經理指數(PMI)按月升1.2個百分點至51.5，優於預期，已連續兩個月位於擴張區間，並為今年7月以來最高。主要是存量政策顯效及一攬子增量政策陸續落地，帶動11月製造業生產經營活動加速擴張。

分項數據來看，製造業供需雙雙加速擴張。11月製造業生產指數、新訂單指數分別在擴張區間升至2024年7月來、2023年3月來最高。受訪企業稱，需求基本面改善、新產品發布等因素支撐了新訂單成長。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，11月製造業供給增加、需求擴張，企業增加購買，主動回補庫存，樂觀情緒反彈，成本端和銷售價格不同程度回升，運輸物流平穩，不過企業在員工使用方面態度仍較為謹慎。自9月底以來，系列存量政策和增量政策協同發力、持續顯效，11月經濟修復有所提速。

但他指，當前經濟下行壓力仍大，就業持續低迷，政策刺激效果尚未傳遞至勞動市場，企業擴員增產信心有待加強。當前經濟短期築底特徵明顯但需進一步夯實，增量政策效果的持續性和有效性仍需緊密觀察。未來，經濟內部結構性和週期性壓力並存，外部不確定因素或將持續累積，政策層面需為此有充足準備。