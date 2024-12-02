李偉傑：港股短期有望回穩 美團仍可跑贏大市
2024年12月02日 11:46
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（中新社圖片）
華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地經濟數據逐步回暖，官方製造業採購經理指數(PMI)連續第2個月處於擴張區間，市場憧憬內地本月舉行的重要會議，將有更多刺激經濟措施出台。另外，美元匯價有回軟迹象，亦利好港股表現。恒指在今次調整浪中，接連失守多個重要支持位，並一度跌穿19,000點關，但相信隨着投資者悲觀情緒紓緩，大市有望回穩。料港股短線有望反彈並挑戰兩萬關。
美團(03690)第3季經調整純利更按年大增1.23倍，至128.29億元人民幣，高於市場預期。李認為公司未有公布回購計劃，加上市場關注美團海外擴展步伐，股價績後受壓，但其業績表現不俗，相信調整過後有望重拾動力，股價仍有機會跑贏大市。
滙豐控股(00005)股價連日向上，即市更創出72.8元的52周高位。踏入12月，對於「聖誕鐘買滙豐」這個傳統智慧今年能否延續，李偉傑認為，滙控股價近年持續向上，主要受惠於公司出售非核心資產及業務整合，並派發了多次特別股息。儘管現時股價已處高位，但仍值得中線持有，建議投資者在股價回調至50或100天線附近時再考慮吸納。