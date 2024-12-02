李偉傑：港股短期有望回穩　美團仍可跑贏大市

華盛證券財富管理部董事李偉傑表示，內地經濟數據逐步回暖，官方製造業採購經理指數(PMI)連續第2個月處於擴張區間，市場憧憬內地本月舉行的重要會議，將有更多刺激經濟措施出台。另外，美元匯價有回軟迹象，亦利好港股表現。恒指在今次調整浪中，接連失守多個重要支持位，並一度跌穿19,000點關，但相信隨着投資者悲觀情緒紓緩，大市有望回穩。料港股短線有望反彈並挑戰兩萬關。