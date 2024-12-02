新世界短期二度易帥 大行：新CEO經驗助強化內地營運及執行力
2024年12月02日 12:27
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新世界發展(00017)兩個月兩度易帥，公司的管治引來關注，不過市場普遍認為，新行政總裁黃少媚擁有強大的內地開發及管理經驗，以及豐富的內地人脈，或能協助新世界內地業務更上一層樓。新世界周一(2日)股價曾彈6.8%，高見6.87港元；半日報6.59元，升2.48%。
銀河聯昌認為，由於馬紹祥接替鄭志剛任行政總裁僅約兩個月就離職，因此是次新世界易帥的消息令人意外，但基於估計新世界約45%資產淨值來自中國，相信新舵手人選可以進一步加強新世界在中國的營運及執行力。該行又相信，即使黃少媚接棒，相信新世界去槓桿策略不變，如果想要扭轉股價表現，市場需要看到在去槓桿方面有更大進展，如出售一些關鍵的非核心資產。
摩根大通表示，新世界短期內兩度易帥，不清楚是否控股股東鄭氏家族的決定，或是因馬紹祥請辭所促成。該行相信，公司未來會將去槓桿放在首要任務。
高盛指，過去兩年內地業務是新世界主要貢獻來源，帶來約280億元人民幣的合約銷售，佔新世界總合約銷售約75%，期內的內地業務EBITDA(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)率約45%，高於集團平均的約20%，且內地業務佔集團EBITDA近半。該行對新世界12個月目標價為5.8元，認為未來要留意聯儲局減息能否提振買家信心等。
滙豐環球研究指，新世界過去兩個月高層再次出現人事變動令人驚訝。不過，該行仍表示，於過去12至18個月中，見證公司改善資本及營運支出良好措施。若新管理團隊推出明確減債計劃，顯著改善財務狀況，例如大規模資產剝離，該行將轉為較看好公司，並認為可能有助價值釋放及支撐股價。