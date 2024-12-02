Bulgari放眼印度市場　應對華經濟放緩對奢侈品需求減

外媒報道，法國奢侈品巨頭LVMH旗下珠寶商寶格麗(Bulgari)正將目光投向印度，以減輕中國經濟放緩對奢侈品需求下滑的影響。

Bulgari行政總裁Jean-Christophe Babin接受外媒訪問，表示公司正擴大在印度的業務，以利用當地強勁的增長及有利的人口結構。該品牌的網站列出印度13家精品店或官方零售商。他表示，預計未來幾個月或幾年將會出現更多奢侈品，將推動印度即使不能躋身前三名，但也可能躋身全球前五名或前八名的市場。

Babin提到，未來兩年Bulgari將加強在中國的電商業務，以吸引更多小型城市的奢侈品客戶，而不是開設新的實體店。他表示，中國房地產供應過剩及製造業產能過剩可能需要幾年時間才能消化，之後經濟才能反彈。

美國候任總統特朗普威脅對中國徵收新關稅，為經濟帶來額外的不確定性。不過，Babin表示，他認為奢侈品行業受到的影響不大，因為中國進口的時尚商品大多來自法國及意大利等歐洲國家。

此外，Babin淡化奢侈品行業的放緩，稱今年相對疲軟的部分，是因為跟異常強勁的2023年相比，2023年需求受到新冠疫情實施封控措施期間消費者儲蓄所推動。