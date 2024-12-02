經絡：11月現樓按揭創新低　樓花按揭大減逾5成

根據經絡按揭轉介研究部及土地註冊處最新資料顯示，今年11月份現樓按揭宗數為3,096宗，較10月份的3,933宗減少837宗或21.3%，連跌4個月，創自2001年有紀錄的月度新低；同月樓花按揭宗數為259宗，較10月份的548宗減少289宗或52.7%，連跌2個月，創７個月新低。

對比去年同期，今年11月份現樓按揭宗數比2023年同期4,815宗減少1,719宗或35.7%；樓花按揭宗數比2023年同期150宗增加109宗或72.7%。

今年首11個月，現樓按揭宗數錄得46,336宗，對比去年同期的70,410宗下跌24,074宗或34.2%，創自2001年有紀錄以來的首11個月新低。期內，樓花按揭宗數則為3,865宗，對比去年同期的1,501宗增加2,364宗或157.5%。

經絡按揭轉介首席副總裁曹德明表示，11月份現樓按揭數字創記錄新低，相信仍反映第3季經濟狀況以及《施政報告》出台前的市況，另外，因缺乏大型新盤上會，使樓花按揭數字按月顯著回落。隨著本港銀行減息，《施政報告》多項樓按政策出台，交投於10月份及11月份回穩，料現樓及樓花按揭數字亦有望止跌回穩。

2024年11月份四大銀行現樓市佔率由上月69.2%微跌0.1%至69.1%。曹表示，近期銀行對按揭業務取態轉向積極，除了加快按揭審批流程外，部分銀行亦重啟按揭現金回贈，另外3家大型銀行亦推出低息定按計劃以爭取更多按揭業務，料其他銀行將根據自身策略，推出不同種類的按揭計劃吸引客戶，對樓按市場有穩定作用。