達利奧：特朗普團隊如企業掠奪者　世界步弱肉強食新時代

全球最大對沖基金橋水創辦人、有「鱷王」之稱的達利奧最近撰文稱，美國當選總統特朗普的第二任期預計將帶來全球及國內秩序的重大轉變，特朗普對關鍵職位的選擇將有助於這一轉變。

達利奧認為，這些人和其他人對特朗普的使命是不可或缺，即拆除所謂的「深層政府」，代之以一個專注於增強經濟實力及打擊外國對手的新國內秩序。「他們都是不惜一切代價忠於領導人，忠於打倒所謂的深層勢力，並以新的國內秩序取而代之的使命，他們希望這種秩序將創造最大的經濟實力，打擊外國敵人。」

達利奧將特朗普團隊的策略比喻為企業掠奪者，對一家效率低下的公司發動敵意收購，透過調整人員、降低成本及整合新技術進行實質改革。這種做法有望對國內和全球秩序產生深遠影響。「現在很明顯，特朗普和他選擇的那些人將改革政府和國家，就像一個企業掠奪者對一家效率低下的公司進行敵意收購一樣，透過改變人員、削減成本和向其注入新技術來對其進行重大改革。」

此外，達利奧表示，美國在經濟及地緣政治衝突中的立場，也將影響國內安全及政策。「我們現在正走向一個由美國主導的時代的終結，在這個時代，各國試圖透過有指導原則和規則的多國組織共同解決如何相互相處的問題，並進入一種更自私自利、弱肉強食的秩序。」