新加坡護照全球最強　免簽國195個　今年料吸4000名富豪移居

外媒報道，新加坡以195個免簽國，穩奪2024年全球「最強護照」榜首，護照高度便利的優勢，也吸引眾多富豪選擇新加坡身份，預料今年將有4,000名富豪選擇移居當地。

國際投資移民顧問機構Henley & Partners發布《2024年亨利護照指數》最新版，新加坡護照免簽的國家及地區高達195個，穩居榜首，緊隨其後的是芬蘭、法國、德國、意大利、日本、南韓及西班牙，這些國家的護照都享有192個免簽國。

亨利護照指數是全球護照排名的權威指標，依據護照持有人毋須事先申請簽證，即可前往的目的數量進行排名。

新加坡護照高度便利，為護照持有人提供極大的出行自由，無論是休閒旅行、親友探訪，抑或商務出行，均暢通無阻。這項優勢也是眾多富豪選擇新加坡身份認同的重要因素。

據瑞士寶盛集團(Julius Baer)於11月18日發布的2024年《瑞士寶盛家族晴雨表》報告，新加坡因其優越的地理位置、穩健的經濟環境，以及完善的稅務制度，成為全球富裕家族在亞洲地區的首選移居目的地。報告預計，2024年全年將有4,000名富豪選擇移居新加坡。

另一方面，數據分析公司Altrata在11月19日發表報告指，2023年全球身家達到10億美元的《億萬富豪城市排行榜》(Billionaire Census 2024)，當中新加坡以58名億萬富豪的數量，位列全球第八，進一步彰顯其強大的吸引力。