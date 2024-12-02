香港於全球新股集資排名回升至第4　安永料明年重返三甲

今年環球新股市場放緩，會計師行安永表示，港股市場流動性增加，市場情緒改善，令香港下半年集資表現反彈，估計全年集資額按年升8成，至107億美元(約834億港元)，帶挈全球新股集資排名第4，按年升2位，預期在大型新股集資支持下，2025年集資額有望達1,200億元，並重返三甲。

安永亞太區上市服務主管蔡偉榮坦言，港股現時仍處於「捱打」狀態，企業上市要考慮自身估值、市況等，預期明年本港新股市場走勢與今年相若，上半年較為淡靜，下半年方見活躍。

他又預計，明年集資100億元的大型新股不多，僅1至2宗，而集資逾50億元的新股則有約5宗，但強調要視乎屆時市況而定。

蔡氏預期，明年本港新股市場與今年「先低後高」格局相若，上半年較為淡靜，下半年方見活躍，而全年集資100億元的大型新股不多，僅1至2宗，而集資逾50億元的新股則有約5宗，但強調要視乎屆時市況。

至於候任美國總統特朗普上台後，會否對新股市場做成影響。他指出，美國新政府明年上台，對環球市場是一個轉折年，但相信最終針對中國的政策「不會太絕」，人民幣貶值幅未必如外界想像中大，加上中國內地監管機構近年進一步加快審批上市備案，縮短企業到境外上市的準備時間，利好企業來港上市，相信特朗普政府對港新股整體市場影響不大。

他提到，中國內地收緊新股上市，部分原有意在A股上市的企業，或因等候時間而選擇改道來港。另外，在中國當局支持下，會繼續有企業來港，「先A後H」、企業分拆等陸續有來，並成為本港新股市場其中一個重要來源。

安永2024年環球新股集資預測

排名 交易所 集資額

1 印度國家和孟買證券交易所 180億美元

2 納斯達克市場 165億美元

3 紐約證券交易所 156億美元

4 香港交易所 107億美元

5 東京證券交易所 64億美元

6 上海證券交易所 44億美元

7 深圳證券交易所 36.5億美元

8 沙特證券交易所 35.5億美元

9 泛歐交易所 34億美元

10 阿布扎比證券交易所 33億美元