吉爾吉斯擬在港首發主權債 陳浩濂：傾向以人幣及美元發行

吉爾吉斯共和國積極考慮首次在香港發行主權債券，財經事務及庫務局副局長陳浩濂對此歡迎，又指，若是次落實發債，將傾向於2025年以人民幣及美元發行，不單為兩地合作寫下了新篇章，為雙方經濟帶來豐碩成果，開創互利共贏的新局面，也為其他「一帶一路」國家提供參考和示範。

他期望，未來會有更多「一帶一路」沿線國家，充分利用香港國際化、多元化的融資平台優勢，選擇在港發行各類債券，促進國際資金與「一帶一路」項目的有效對接，以助相關項目更快、更好地落實與發展。同時將進一步鞏固香港作為全球金融樞紐的地位，增強本港的核心競爭力，為香港金融市場帶來更多創新動力，開啟更廣闊的發展空間。

事實上，在2013年至2023年期間，香港與「一帶一路」經濟體的對外貿易額增長了近6成。陳氏指，這充分顯示出「一帶一路」倡議對促進區域合作與經濟增長的巨大潛力，而吉爾吉斯共和國是「一帶一路」倡議的重要夥伴，同時也是香港在中亞地區的重要貿易夥伴。