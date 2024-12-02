淘大花園連天台戶經連番議價　終僅售368萬

特色單位放盤向來罕有，近日都要劈價吸客。牛頭角淘大花園連天台戶，經連番議價後，減價32萬元，終以368萬元易手。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●世紀21Q動力招潔冰表示，小西灣藍灣半島1座中層G室，實用面積約455方呎，成交價678萬元，呎價約14,901元，業主於10月底才將單位放盤，原叫價為750萬元，減價72萬元售出。

●中原黃雪飛指，西半山寶威閣B座高層2室，實用面積約1,347方呎，三房間隔，今年10月底叫價2,400萬元，不足一個月獲以2,058萬元承接，呎價約15,278元，新買家為用家。

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九龍區

●中原陳允中表示，牛頭角大花園L座連天台單位，實用面積約285方呎，一房間隔，擁天台，最初叫價400萬元，經連番議價後，剛以368萬元易手，呎價約12,912元，新買家為同區分支家庭客。

●香港置業樊超明表示，荔枝角盈暉臺1座極低層戶，實用面積約475方呎，兩房間隔，叫價638萬元於市場放盤約兩個月後，獲外區首置客洽詢，雙方經議價後以608萬元易手，呎價約12,800元。

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新界區

●美聯李天傑稱，馬鞍山11月累計錄逾100宗二手買賣，包括銀湖．天峰7座極高層戶，實用面積約564方呎，屬兩房設計，叫價900萬元，屋苑同類型單位少有放盤，多翻議價後以819.8萬元易手，呎價約14,535元。

●世紀21奇豐黎健峯指，馬鞍山泓碧18座低層B室，實用面積約271方呎，一房間隔，望園景，單位放盤1年，最初叫價400萬元，期間減價10萬元，減幅約2.5%，獲買家以390萬元承接，呎價約14,391元，原業主於2019年9月以577萬元購入，帳面蝕187萬元。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山曉峯灣畔4座中層A室，實用面積約646方呎，套三房間隔，叫價約750萬元，議價後以713.8萬元易手，呎價約11,050元，新買家為換樓客。

●中原邱皓文指，大圍壹號雲頂1期8座低層A室，實用面積約1,084方呎，套四房及工人套房間隔，叫價約1,580萬元，議價後以1,488萬元獲承接，呎價約13,727元，原業主於2019年以約16,00萬元購入單位連車位，持貨約5年帳面蝕讓約112萬元。

●世紀21奇豐李仕明指，大圍聚龍居9座低層A室，實用面積約942方呎，套三房間隔，望市景，終獲買家以1,075萬元連車位承接，呎價約11,412元。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田帝堡城3座中層C室，實用面積約753方呎，套三房間隔，望內園景，叫價980萬元，放盤約8個月，減幅近22%，減價215萬元，以765萬元沽售，呎價約10,159元。

●世紀21奇豐袁麗詩稱，火炭晉名峰D座高層B室，實用面積約922方呎，三房連儲物室間隔，望市景，以1,268萬元連車位成交，呎價約13,753元，原業主於2007年3月以670萬元購入。

●中原巫燕虹指，大埔鹿茵山莊5座低層D室，實用面積約1,085方呎，套三房間隔，叫價約1,050萬元，議價後以1,038萬元沽出，呎價約9,567元，新買家為外區換樓客。

●美聯張銘新表示，大埔白石角溋玥．天賦海灣3座中層B室，實用面積約1,522方呎，套四房連工人套房設計，連車位兩年前叫價2,680萬元，最近下調至2,000萬元，最終獲區內家庭客洽購，議價後以1,900萬元承接，呎價約12,484元。

●中原賴作智指，上水中心4座高層E室，實用面積約532方呎，三房間隔，叫價約650萬元，放盤一星期內，議價後以612萬元易手，呎價約11,504元，新買家為同區換樓客。

●中原王勤學表示，元朗11月共錄約86宗二手買賣，按月跌約18%，過去周末則錄約7宗，包括原築2座中層H室，實用面積約481方呎，兩房間隔，叫價436萬元，長線投資者議價後以435萬元承接，呎價約9,044元。

●美聯張國成指，元朗世宙1座中層H室，實用面積約429方呎，兩房設計，獲買家不睇樓承接，以525萬元購入，呎價約12,238元，原業主2015以584.7萬元購入單位及車位，持貨約9年帳面貶值59.7萬元。

●美聯王亦倫表示，天水圍輕鐵天榮站YOHO WEST的2B座低層B7室，實用面積約415方呎，兩房設計，叫價475萬元，減價10萬元，獲同區分支家庭以465萬元承接，呎價11,205元，原業主2023年12月以450.8萬元購入，不足1年帳面獲利約14.2萬元。

●世紀21天生置業鄭少坤指，屯門海景花園3座低層A室，實用面積約582方呎，兩房間隔，望園景，獲同區用家以400萬連車位承接，呎價約6,873元，

●祥益袁思賢表示，屯門錦華花園A座中層2室，實用面積約348方呎，兩房間隔，原業主減價7萬元，區內客決定以365萬元購入上址作自住用途，呎價約10,489元。

●中原丘漢偉稱，荃灣海天豪苑中低層G室，實用面積約587方呎，兩房間隔，10月叫價700萬元，議價多日未達成共識，相約在單位當面商談，减價79.2萬元，以620.8萬元沽出，呎價約10,576元，原業主是大屋圍原居民，發展商收地起樓，2003年5月獲賠償該盤一個單位。

●美聯何振榮指，荃灣海之戀．愛炫美第5C座中層B室，實用面積約524方呎，兩房設計，享海景，叫價1,000萬元，獲專業人才議價後以838萬元承接，呎價約15,992元，原業主於2017年以821.8萬元購入，持貨約7年帳面升值16.2萬元。

●中原李建華表示，荃灣愉景新城4座中層F室，實用面積約653方呎，套三房間隔，有裝修，9月叫價820萬元，最近減至760萬元，再減37.2萬元，以722.8萬元沽出，呎價約11,069元，新買家為區內上車客。

●中原王春江稱，12月短短2日荃灣綠楊新邨已錄得2宗買賣，包括F座中層6室，實用面積約445方呎，兩房間隔，叫價490萬元，由於中層少有500萬元內之放盤，吸引多組客人睇樓及洽購，最終放盤僅3日，減價20萬元，即以470萬元沽出，呎價約10,562元。

●美聯李永康表示，青衣盈翠半島5座高層相連戶，實用面積約1,038方呎，望海景，早前叫價1,700萬元，買家議價後以1,555萬元購入，呎價約14,981元，原業主2011年以1,225萬元購入。

●中原吳家威指，東涌11錄約38宗二手買賣，昇薈速錄本月首宗成交，單位為10座高層G室，實用面積約445方呎，一房間隔，叫價610萬元，減價30萬元，以580萬元沽出，呎價約13,34元，原業主於2019年12月以600萬元買入，持貨約5年帳面蝕20萬元。

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