北角活化項目住宅部分供388伙 部署明年初推售
2024年12月02日 22:05
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港島區全新盤登場，北角活化項目的住宅部分，以豪宅為定位，提供388伙，部署明年初推售。屯門新盤部分搶手的戶型提價1%，並安排周五展開新一輪銷售。
●北角舊皇都戲院住宅命名為皇都
新世界發展(00017)旗下北角舊皇都戲院項目住宅部分，周一(2日)公布命名為皇都，部署明年初推售。發展商指，住宅以豪宅為定位，提供388伙，戶型涵蓋一房至四房間隔，大部分三房及四房單位可享有海景，部署招標出售，定價參考港島區超級豪宅。示範單位，樓書及展銷廳的準備工作已到最後階段。
●日出康城SEASONS系列累售940伙
會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周一(2日)錄得兩宗成交，共涉1,595.1萬元。其中，第2B座17樓A室，為實用面積537方呎的兩房連書房單位，以792.4萬元成交，呎價約14,756元。發展商指，整個SEASONS系列自年內累售940伙，套現逾58.4億元。
●屯門NOVO LAND第3B期10伙一房加價1%
新鴻基地產(00016)旗下屯門兆康NOVO LAND第3B期，周一(2日)修訂價單7號，將10伙一房單位定價上調1%。該批單位均為Fiskars 第1座的B室，實用面積303方呎，原本定價介乎441.2萬至456.9萬元，現時加價後，最新定價為445.6萬至461.5萬元，扣除15%折扣後，折實價378.76萬至392.27萬元，折實呎價約12,500至12,946元。
●啟德天瀧四房成交價5,732萬元
由恒基地產(00012)及會德豐地產等6大發展商合作發展的啟德天瀧，周一(2日)招標售出四房海景單位。恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，上述為1座20樓A室，實用面積1,428方呎，成交價5,732.84萬元，呎價約40,146元，為項目以現樓開售後做價最高的交易。
●元朗洪水橋滙都兩房呎售約9,743元
泛海集團(00129)旗下挾北部都會區發展概念的元朗洪水橋滙都，周一(2日)再添1宗成交，兩期項目累售約515伙，套現逾25億元。集團執行董事關堡林表示，是日最新售出第2期的第6座2樓A07室，實用面積433方呎，屬兩房間隔，以421.85萬元成交，呎價約9,743元。
●牛頭角皓日高層兩房售約799萬
恒隆地產（00101)發展的牛頭角皓日，新近獲年輕買家購入高層兩房單位，為29樓G室，實用面積442方呎，設開放式廚房，成交價約799萬元，呎價約18,077元。消息指，上述買家為同區客，有見項目為九龍灣現時唯一全新現樓新盤，鍾情其位置，故決定於年底前入手。
●紅磡曼翹頂層特色戶呎售約20,865元
桂洪集團旗下紅磡曼翹，周一(2日)售出28樓C室特色戶，為實用面積333方呎的一房單位，下連373方呎天台及72方呎平台，成交價694.8萬元，呎價約20,865元。
●將軍澳海茵莊園年內銷售破500宗
九龍建業(00034)旗下將軍澳海茵莊園，周一(2日)再錄兩宗成交，今年銷售量突破500宗，套現逾26.7億元。項目是日最新售出2座31樓B5室，實用面積288方呎，採一房間隔，成交價573萬元，呎價約19,896元。同時，2座29樓B5室，亦是實用面積288方呎的一房戶，以572.4萬元獲承接，呎價約19,875元。該盤年內累計賣出501伙。
●九龍塘雋睿三房售1,700萬元
永義國際(01218)旗下九龍塘延文禮士道雋睿，周一(2日)招標形式沽出1座7樓C室，實用面積677方呎，屬三房間隔，以1,700萬元售出，呎價約25,111元。
●元朗站The YOHO Hub II兩房售713萬元
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(2日)以713.62萬元售出第6座26樓C室，為實用面積448方呎的兩房單位，呎價約15,929元。