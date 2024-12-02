北角活化項目住宅部分供388伙　部署明年初推售

港島區全新盤登場，北角活化項目的住宅部分，以豪宅為定位，提供388伙，部署明年初推售。屯門新盤部分搶手的戶型提價1%，並安排周五展開新一輪銷售。

●北角舊皇都戲院住宅命名為皇都

●日出康城SEASONS系列累售940伙

會德豐地產的將軍澳日出康城PARK SEASONS，周一(2日)錄得兩宗成交，共涉1,595.1萬元。其中，第2B座17樓A室，為實用面積537方呎的兩房連書房單位，以792.4萬元成交，呎價約14,756元。發展商指，整個SEASONS系列自年內累售940伙，套現逾58.4億元。

●屯門NOVO LAND第3B期10伙一房加價1%

●啟德天瀧四房成交價5,732萬元

●元朗洪水橋滙都兩房呎售約9,743元

●牛頭角皓日高層兩房售約799萬

恒隆地產（00101)發展的牛頭角皓日，新近獲年輕買家購入高層兩房單位，為29樓G室，實用面積442方呎，設開放式廚房，成交價約799萬元，呎價約18,077元。消息指，上述買家為同區客，有見項目為九龍灣現時唯一全新現樓新盤，鍾情其位置，故決定於年底前入手。

●紅磡曼翹頂層特色戶呎售約20,865元

桂洪集團旗下紅磡曼翹，周一(2日)售出28樓C室特色戶，為實用面積333方呎的一房單位，下連373方呎天台及72方呎平台，成交價694.8萬元，呎價約20,865元。

●將軍澳海茵莊園年內銷售破500宗

●九龍塘雋睿三房售1,700萬元

●元朗站The YOHO Hub II兩房售713萬元