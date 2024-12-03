林嘉麒：美股藏隱患　調整風險大

美國股市過去兩年之強勢，已令大部分投資者認為美股易升難跌，但要留意美股指數已連續兩年漲幅超過20%，這個現象在過去100年中是極為罕見。有分析認為，是「過於繁榮」的迹象，市場擔心到2025年美股市場將經歷泡沫破裂。事實上，候任總統特朗普已揚言要大規模驅逐非法移民，同時率先大幅上調由加拿大及墨西哥進口關稅，當然中國也包括在內，因此未來將引發全球另一輪貿易衝突。

細價股盈利前景不樂觀

不過，新一輪通脹的風險及貿易戰並未反映在美股上，而美銀數據顯示，現時散戶在股票上的投資佔比很高。確實，從羅素2000指數近期走勢可見，美國股市風險正集中在某些股份上，但細價股的盈利前景並不樂觀，而且小型公司對貨幣政策較為敏感，同時聯儲局放慢未來減息的預期步伐。因此，假如美股出現崩盤，指數急促調整的幅度便會很大。

已進入2024年最後的一個交易月，本周聯儲局將迎來一系列就業市場數據，包括職位空缺和勞動力流動調查(JOLTS)數據，以及非農數據。這些數據將成為聯儲局12月17至18日聯邦公開市場委員會(FOMC)會議的重要決策依據。

中港股聚焦華經濟會議

港股方面，恒指近期在19,000點附近好像已找到支持，而近期A股走勢也出現回穩反彈情況。商務部等6部門最新發布《外國投資者對上市公司戰略投資管理辦法》(下稱《辦法》)並將正式實施。新的《辦法》從5個方面降低投資門檻，一是允許外國自然人實施戰略投資。二是放寬外國投資者的資產要求。第三是增加要約收購這項戰略投資方式。四是以定向發行、要約收購方式實施策略性投資的，允許以境外非上市公司股分作為支付對價。五是適當降低持股比例和持股鎖定期要求，對昨日整個A股有提振作用。

此外，11月29日內地合計有幾十家公募基金拿到寬基交易所買賣基金(ETF)批文，堪稱ETF擴容「超級日」，也是利好A股的原因。A股整體市況近期改善了不少，不過，港股未能跟上，部分原因是擔心特朗普上場後的風險，另外港股對外資流向變化比較敏感。近期港股見到海外資金再度流出，尤其是主動資金低配中資股比例，而12月將舉行的中國經濟會議對於2025年的經濟展望是非常重要的事。

元宇證券基金投資總監 林嘉麒