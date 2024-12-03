廖嘉豪：市場減息預期升溫　趁早買美債財「息」兼收

美國債市由第四季開始即表現欠佳，美國10年期國債債息由10月1月的3.74厘一直升至11月14日最高的4.48厘，主要因為市場擔心特朗普未來政策有較大機會推升通脹，加上9月之後如美國經濟增長及消費數據理想，減低市場對美國減息預期。

然而，投資者毋須過分擔心特朗普各種政策對聯儲局在明年前的減息影響，尤其最新的第二季度官方職位數據顯示美國就業市場仍弱，預料市場對美國減息預期會重新升溫，而最新的資金流數據亦顯示，非美國的海外投資者續增持美國投資級別企業債及美國國債。

聯儲局的兩大使命分別為控制通脹及保護美國就業市場，而非仍未發生的政策。通脹回升風險目前較低，上周公布的個人消費開支(PCE)物價指數亦未有令市場感到意外，但11月中旬公布的第二季度就業和工資普查(QCEW)數據顯示，第二季就業環境進一步放緩。

今月料降息 利債價反彈

QCEW為修訂非農新增職位的「官方」就業數據，因發放時間較調查時間甚遲，所以受市場重視程度或不及較即時的非農新增職位報告(例如11月數值已可在本周五公布)。

最新的第二季QCEW顯示美國在截至6月的過去一年僅增加125萬個新職位，遠較同期非農新增職位報告的250萬個少，反映後者仍高估「真實」職位增長。若非農新增職位修訂包括截至6月的QCEW數據，粗略計算前者的月度新增職位或向下修訂近8萬至9萬個(目前月度下修6.8萬個)。第二季QCEW數據疲弱對聯儲局應是新的負面信號，或令鮑威爾認為利率對勞動力市場仍有負面影響，支持本月減息決定。

目前基本預測是維持美國12月減息0.5厘，若本周五公布的失業率維持不變，則減息0.25厘。最近市場的減息預期也開始向此預測靠攏，10年期美國國債收益率亦由4.48厘跌至4.2厘左右，減息預期升溫應續有利債價反彈。

外國私人投資者需求大

最新的資金數據亦顯示，非美國的海外投資者在9月皆增持美國投資級別企業債及美國國債。環球投資者9月份增持358億美元由美國企業發行的投資級別企業債，增持規模為6個月以來最大。高頻外資需求指標亦顯示外資對美國投資級別企業債需求，在10月美國國債收益率上升時亦保持強勁。外國私人投資者在9月亦增持920億美元的長期美國國債，為連續第12個月增持，令外國私人投資者今年增持長期美國國債總額已達5,190億美元。

除減息因素外，年底前後投資者鎖定美股收益而增加避險資產配置，可能繼續推動未來數周外國私人投資者對美國國債需求。除2017年處於加息周期之外，2004年以來往績顯示，當首3個季度的美股回報率超過10%時，第四季度私人投資者對美國國債需求一直強勁。年初以來美股升近約26%，除符合之前提及美股第四季較強的季節性趨勢外，同時可能在短期內推動美國國債強勁需求。

花旗銀行投資策略及資產配置主管 廖嘉豪