陳炳強：港股難破兩萬關　中芯、華虹升穿呢個位再追...

市場憧憬內地12月會議再出招刺激經濟，帶動港股出現突破。資深股評人陳炳強表示，港股走勢雖受內地政策主導，但市場對早前救市措施的步伐及規模不太受落，似乎未能提振投資者信心，對於今次會議能否帶來驚喜仍待觀察。另外，在美元強勢下，人民幣匯價轉弱，亦為港股帶來壓力。在現時投資信心不足下，料恒指升穿兩萬關有難度，宜待突破再考慮入市，下方支持則在18,000點。