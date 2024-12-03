陳炳強：港股難破兩萬關 中芯、華虹升穿呢個位再追...
2024年12月03日 11:17
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市場憧憬內地12月會議再出招刺激經濟，帶動港股出現突破。資深股評人陳炳強表示，港股走勢雖受內地政策主導，但市場對早前救市措施的步伐及規模不太受落，似乎未能提振投資者信心，對於今次會議能否帶來驚喜仍待觀察。另外，在美元強勢下，人民幣匯價轉弱，亦為港股帶來壓力。在現時投資信心不足下，料恒指升穿兩萬關有難度，宜待突破再考慮入市，下方支持則在18,000點。
美國公布第3輪對華晶片出口禁令，將136間中國晶片相關企業列入實體清單。美國供應商要先取得特別許可，才可向他們供貨。陳認為，市場憧憬晶片國產化替代，內地晶片股值得看好。不過，中芯國際(00981)、華虹半導體(01347)股價仍處10月延伸的下降通道，若中芯可升穿28元，華虹突破22元，則可確認走勢改善，不妨屆時再追貨。
微創機器人(02252)公布，擬配售3,470萬股新H股，而每股配售價7.85元，較上日收市價9.81元折讓19.98%，拖累股價周二(3日)下跌逾一成。陳炳強指出，公司擬將配售事項所得款項中，70%用於集團核心業務發展，30%用於補充營運資金及一般公司用途，引發市場對其現金流緊張的憂慮，公司經營前景不太樂觀，股價或會在低位橫行一段時間。若跌穿100天線約8.2元的技術支持宜先行止蝕。即使股價出現反彈，待回升至9.5元水平時亦應考慮減持。