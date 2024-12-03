天瀧夥5大代理行推置業優惠　買家可獲贈旅遊套票禮券

韓家輝(中)、恒基物業代理倫國新(右二)、陳永傑(右三)、馬泰陽(左三)、布少明(左二)、廖偉強(右一)、吳啟民(左一)​。

恒基物業代理董事及營業(二)部總經理韓家輝表示，該盤自10月19日起以現樓形式推售後，累沽45伙，套現約17.7億元。是次與中原地產、美聯物業、利嘉閣地產、香港置業及世紀21聯合推出優惠。

中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，自9月香港銀行跟隨美國減息後，10月政府放寬物業按揭成數至七成，樓市利好消息不斷，買家入市信心轉強，一、二手交投加快。美聯集團行政總裁(住宅)暨香港置業行政總裁馬泰陽指，新盤銷情強勁，估計今年全年新盤銷售量可挑戰1.6萬宗水平，按年增逾五成，創2021年後的3年新高。

美聯物業住宅部行政總裁布少明稱，天瀧具備環境和新簇配套，加上啟德區的持續發展，升值潛力強，相信將繼續成為本地客、內地客，以及大手投資客的入市之選。利嘉閣地產總裁廖偉強表示，內地宣布恢復深圳赴港「一簽多行」，措施必定利好本港零售消費市道，加快香港經濟復甦步伐。

世紀21香港行政總裁吳啟民指，今年多個新盤成功「紅盤」登場，至今已售出約逾1.5萬伙新盤，較去年全年的10,744伙，按年急增五成以上。