大埔超級城今年聖誕推廣費升15%至700萬　創新高

新鴻基地產代理租務部副總經理(租務)蘇蔭彪表示，深圳市戶籍居民恢復赴香港「一簽多行」個人遊簽注，預期吸引更多內地旅客訪港過聖誕，加上不少港人留港消費，配合商場的推廣，展望該商場於今年12月5日至明年1月1日的人流及生意額，較去年有約一成增長。

回顧今年，他指，大埔超級城於第三季租務表現理想，生意額按年有雙位數字增長 。升幅最強的行業包括電子及影音產品，特色餐飲及時尚生活用品。今年新租及續租租戶有逾100個品牌，涉及面積31萬方呎，佔整體商戶約五成。當中，引入逾30個新品牌，現時該商場總商舖數目逾200間。預期區內人口增長及減息周期開始，將持續利好商場發展。

為迎接聖誕，該商場籌備連串節目，包括打造主題為《聖誕奇幻馬戲團》的場景，以供「打卡」。另外有《聖誕美食市集》、聖誕報佳音、除夕倒數活動，以及頭獎送出價值約20萬港元電動房車的《冬日消費大抽獎》。