摩根資產管理：人幣不會如上一輪中美貿易戰般大貶值

近期美國候任總統特朗普不斷發出關稅威脅，首當其衝的自然是一直備受針對的中國，連帶人民幣匯價最近亦明顯下跌。摩根資產管理亞太區首席市場策略師許長泰認為，儘管人民幣仍有一定的貶值空間，但相信不會像上一輪中美貿易戰那樣大幅下滑，因為要顧及市場穩定。

許長泰指出，於上屆特朗普政府任期內爆發的中美貿易戰，期間每當美國對華施加新一輪額外關稅，人民幣都會有明顯的貶值，以此減輕關稅帶來的出口影響。不過，儘管貨幣貶值可以抵銷部分關稅衝擊，但許氏認為如今形勢不比當初，難再重施故技。他提到，目前人民幣已累積了不少跌幅，加上近年中國的資本帳已經轉差(外資流入減少)，若人民幣再大幅貶值，勢必會打擊海外投資者的投資意願。

他直言：「海外投資者不太願意投資內地市場，而本地投資者更也對國內資產無興趣。」如果人民幣再進一步貶值，可能會加劇資金外流，引發更多金融市場波動。另外，如果人民幣過度貶值，亦可能引起美國的反彈，甚或將中國列為貨幣操縱國。

話雖如此，他仍然堅持不能放棄中國市場的觀點，惟承認市場要更有耐性等待進一步政策。他相信，當中國經濟有起色的話，下一輪升浪中會有更多在港上市的中資股受惠，特別是只要消費意欲改善，一些互聯網、消費類股份「前景相當不錯」。

就短線而言，他認為：「除非有很大的政策驚喜，否則年底市況仍然趨淡。」理由是需要等待更多刺激政策出台及發揮作用，而在明年初特朗普正式上任前，中國當局可能仍以觀望為主，未必會有太大政策動作。