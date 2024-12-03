金管局：首10月詐騙投訴年跌35%　推「智安存」保障市民

金管局表示，今年首10個月接獲與詐騙相關的投訴個案為683宗，按年下跌35%，但數字仍處於高位；其中，發現有受害人因誤信騙徒後，按其指示將存款轉帳至騙徒戶口而造成損失。為加強保障市民，金管局宣布推出「智安存」(Money Safe)服務，讓銀行客戶選擇自主地為其銀行存款加多一重保護，指定金額將不能經任何渠道及以任何方式轉出(例如提款、轉帳、自動轉帳、常行指示、信用卡及貸款還款，以及銀行費用等)，料有個別銀行能在明年首季試行，最遲於明年底前全面落實措施。

金管局副總裁阮國恒相信，若有市民被騙徒說服進行轉帳，能有多一個機會「停一停、諗一諗」，從而減少騙案發生。客戶可按自身需要決定是否使用「智安存」，及指定受「智安存」保護的存款額；若需要取消使用「智安存」，或降低受保護的存款額，則要親身前往銀行分行處理，銀行要在3個工作天內執行指示，並通知客戶。

阮國恒認為，以現時欺詐及騙案的情況而言，由分行職員進行有關核實程序能最有效地協助客戶發現可疑情況。如在特情況下，客戶無法到分行取消「智安存」，銀行亦須採取同樣有效的其他措施(例如透過視像通訊進行額外的核實程序)，以確保客戶受到保障。

同時，當局要求銀行在收到客戶使用「智安存」的要求時，必須清晰及充分地向客戶解釋「智安存」的保護詳情、運作以及取消流程，尤其要特別提醒客戶需要維持充足的資金以應付日常及其他突發需要。當客戶取消「智安存」保護時，銀行也必須充分地解釋取消後可能出現的後果。

「可疑帳號警示」延伸至ATM

另外，因應不時有客戶被誘騙開設網上銀行或手機銀行而蒙受損失，金管局要求銀行向客戶提供「預設不開通網上銀行平台」的選項。客戶如選擇啟用有關措施，騙徒將更難操縱客戶或盜取客戶銀行資料，以開設網上銀行平台服務，有助阻止騙案發生。相關服務料明年上半年推出。

「可疑帳號警示」機制範圍將於12月8日起擴展至涵蓋自動櫃員機(包括存鈔機)的交易。22間參與銀行將逐步在自動櫃員機實施警示機制，並向其用戶提供實施詳情。