滙豐私銀料美聯儲續減息　明年中前累降1.25厘

滙豐私銀發布明年首季展望，滙豐環球私人銀行及財富管理亞洲區首席投資總監范卓雲預期，主要央行將在未來一年進一步減息，料美國聯儲局的減息周期將會持續，在今年12月至2025年6月接下來的五次政策會議上，每次減息四分一厘；到2025年6月，聯邦基金利率的目標區間將降至3.25厘至3.5厘。

該行預計，環球股票的回報表現將會優於債券，而債券的表現將優於現金。多個增長引擎支持全球經濟表現，將為市場增添動力和投資機遇。由於印度和東盟國家增長強勁，加上中國內地不斷加大政策刺激措施的力度，2025年亞洲(除日本以外)的經濟增長將保持在4.4%，遠高於全球平均增長率2.6%。

滙豐私銀對全球股票持偏高比重配置，對全球債券持中性觀點，並採取主動型短期戰術策略，通過積極挑選債券來創造收益。為了應對地緣政治風險和貿易不明朗因素，短期戰術性超配對沖基金和黃金以對沖尾部風險和加强多元資產配置，並繼續看好美元。

范認為，儘管美國新政府的政策調整將為全球貿易和當地財稅政策帶來不明朗因素，但減稅和放鬆監管將對美國資產有利，支持偏高比重配置美國股市和環球股票，以及看好美元的觀點。該行增持英國、日本、印度和新加坡股票，因為這些市場具備良好的增長前景和風險回報狀況。