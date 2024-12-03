騰訊啟動碳尋計劃二期　徵集全球提案　明年5月截止

公司表示，高達75%的脫碳技術方案尚未成熟，碳尋計劃二期計劃徵集全球提案，並將投入億元人民幣支持碳移除(CDR)；長時儲能(LDES)；開發方案以顯著提升電網中可再生能源佔比；鋼鐵行業碳減排；碳尋製造(CCU)技術領域的早期創新。

碳尋計劃二期現已開放提案申報，誠邀全球範圍內的初創企業、行業資深企業、大專院校以及研究機構在2025年5月前提交申請。選拔過程將分兩個階段進行，分別至2025年9月；至2026年2月。優勝團隊將獲得資金及其他資源支持，以推動項目落地。評審委員會將由來自學術界、產業界及金融界的頂尖專家團隊負責，基於創新性、規模化潛力及實施可行性進行評估，篩選出最具前景的團隊。

計劃匯聚行業合作夥伴，包括華潤集團、海螺集團、Great Carbon Valley、河鋼集團和Siam Cement Group(SCG)；包括兩家產業合作夥伴沙索(Sasol)和中石化碳產業科技，同時還吸引HAY、麥當勞中國、百事公司、泡泡瑪特以及聯合利華(Unilever)等品牌合作夥伴。

投資合作夥伴包括Africa Climate Ventures、中科創星、招商局創投、Copec WIND Ventures、Happiness Capital、紅杉中國、光速光合、經緯中國等。生態合作夥伴包括非洲開發銀行、亞洲開發銀行、Global CCS Institute、Impact Hub、Sustainable Markets Initiative和XPrize等機構。