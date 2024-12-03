Bybit擬明年重新申請港虛擬資產牌照

虛擬貨幣交易所Bybit年中撤回向證監會申請虛擬資產服務提供商(VASP)牌照。Bybit聯合創辦人兼執行長周本透露，臨近審查尾段，發現其子公司的持牌負責人(RO)轉職Bybit後，未有撤回其在前東家兼交易所的董事身份，造成雙重身份問題，Bybit決定先退出申請。周本強調，未來會重新申請香港VASP牌照，據了解最快明年首季啟動。

周本稱，Bybit目前以奧地利作為大本營，然後申請歐盟的MiCA及MiFID牌照，另部署東南亞，包括申請馬來西亞、印尼及泰國的牌照。

他透露，上季Bybit全球日交易量達330億美元，8月交易量創歷史新高，達千億美元，今年現貨市場份額達8.51%，去年為3.2%；衍生性商品市場份額則達15%，去年為6%。

另一方面，周本預計，特朗普上場後美國對加密貨幣監管將漸明朗，然而目前為止，公司並無涉足美國市場。對於目前加密貨幣市場狀況，Bybit機構業務主管兼衍生性商品業務主管Shunyet Jan指，機構投資者持續大量入場，托管生態成熟，更多加密貨幣交易所買賣基金(ETF)出現，行業更成熟。

周本談及戶客戶喜好，留意到南韓客戶較喜歡GameFi、Meme幣等，華語客戶最近較喜歡Meme東西，惟市場仍由比特幣主導，指比特幣開始大升時，專注力又回到其身上。

周本又透露，明年不再贊助紅牛F1車隊，相關預算會撥至非盈利項目，去舉辦hackathon等幫助開發者的活動。