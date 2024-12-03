高力：69%亞太區受訪者擬未來5年將逾30%資產配置到樓市

高力周二(3日)發布《全球投資者展望報告2025》，商業物業市場經歷過去兩年的交投淡靜後，現已走過轉捩點，投資者重拾信心，對市況持樂觀看法，當中的亞太區調查發現，有約69%亞太區受訪者有意於未來五年，將逾30%的全球管理資產總值配置到房地產。

相關的《亞太區報告：全球投資者展望2025》顯示，繼長期通脹令不少投資者持觀望態度後，本地投資者因應多個市場的低息環境整裝待發。減息預期，再加上定價和估值差距持續收窄等因素，料有助推動亞太區的成交量。

該調查發現，約68%的受訪者預計地區經濟增長會帶來正面影響，另外，亦有約67%的受訪人士，計劃於2025年在亞太區進行投資，而工業物業和寫字樓繼續是亞太區投資者於2025年的首選投資項目；有約61%的受訪者計劃在明年投資工業物業和物流業、寫字樓和多戶住宅為租而建項目。

隨着利率回落，市場動力亦回歸。2025年市場預期減息將提振投資者信心並推動市場活動復甦，事實上，該調查亦有約61%的亞太區受訪者正計劃投資於核心或核心增益型核心商業區的寫字樓物業，而有近90%的受訪者預計其符合環境、社會及管治的寫字樓物業將在未來三年實現若干價值溢價。

該公司亞太區全球資本市場董事總經理Chris Pilgrim表示，穩健的經濟基本因素加上各種獲利豐厚的資產類別，於2025年將吸引更多國際和本地投資者，將投資於亞太區房地產市場。

他又指，減息為交投量增加奠下基礎，亞太區房地產市場的樂觀情緒正在升溫。隨着定價差距收窄，加上投資者對寫字樓和物流業等領域的興趣日增，2025年將迎來跨境投資和市場活動復甦的重大機遇。

高力香港資本市場及投資服務主管翟聰預計，明年上半年，機構和房地產基金將發掘香港和內地等獲利豐厚的市場，尋找價值驅動的投資機會。在政府為吸引人才並推出的支持政策推動下，明顯出現投資者轉投另類資產的情況，尤其是學生宿舍。