粉嶺廣福苑三房戶劈價172萬沽　7年帳貶1成

二手屋苑劈價、蝕讓吸客。粉嶺廣福苑三房單位，劈價172萬元沽，成交788萬元，近7年帳面貶值10.3%。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●中原趙鴻運表示，鰂魚涌太古城昨單日連錄兩宗買賣，包括順安閣中層A室，同層有事故單位，實用面積約703方呎，三房間隔，叫價約900萬元，終以830萬元成交，低估價約14%，呎價約11,807元，原業主於2013年購入，約11年帳面蝕48萬元。

－－－－－

九龍區

●香港置業黃銘傑指，大角咀港灣豪庭8座高層D室，實用面積約371方呎，兩房間隔，叫價約628萬元放盤約5個月後，吸引外區客洽詢，雙方經議價後，減價約110萬元或約17.5%，以518萬元易手，呎價約13,962元。

●世紀21家天下黎振傑稱，旺角居屋富榮花園9座低層C室，實用面積約592方呎，三房間隔，望街景，未補價第二市場以626萬元易手，呎價約10,574元。

－－－－－－

新界區

●世紀21奇豐黎樹森表示，粉嶺廣福苑高層C室，實用面積約916方呎，三房間隔，今年6月叫價960萬元，減價172萬元，剛以788萬元成交，呎價約8,603元，原業主於2018年1月以878萬元購入，持貨約近7年帳面蝕90萬元，貶值約10.3%。

●利嘉閣李曉敏表示，荃灣柏傲灣1B座高層D室，實用面積約488方呎，兩房設計，新買家為首置客，議價獲減17萬元後，以813萬元購入，呎價約16,660元。

●美聯何振榮指，荃灣全‧城滙第7座中層E室，實用面積約524方呎，兩房間隔，1年前叫價1,038萬元放售，獲外區專業人士議價後以856.8萬元承接，呎價約16,351元。

●美聯羅立恒表示，屯門卓爾居7座低層D室，實用面積約532方呎，兩房間隔，叫價580萬元，新買家為區內換樓，望屯門河及市景，故議價10萬元後，以570萬元承接，呎價約10,714元。

●中原鍾宏遠指，屯門區11月錄得逾130宗二手買賣，包括大興花園2期3座低層A室，實用面積約418方呎，兩房間隔，叫價350萬元，減價20萬元，以330萬元沽出，呎價約7,895元，買家為外區租客。

●祥益袁思賢表示，屯門華都花園2座高層H室，實用面積約414方呎，兩房設計，單位無法睇樓，只能提供內籠照片，外區客參考同類型單位間隔後，遂便決定以368萬元購入上址作自住，呎價約8,889元。

●世紀21天生置業鄭少坤表示，屯門龍珠島花園7座頂層連天台單位，實用面積約659方呎，套三房間隔，享海景，原先叫價520萬元，獲外區用家承接洽購，累減22萬元，以498萬元連車位承接，呎價約7,557元。

●祥益黃慶德指，屯門居屋兆麟苑B座中層9室，實用面積約554方呎，三房間隔，區內客即睇即買，於已補價自由市場以350萬元購入上址自住，呎價約6,318元。

●中原伍耀祖表示，天水圍居屋天𧙗苑B座高層2室，實用面積約598方呎，三房間隔，未補價第二市場叫價438萬元，減價18.2萬元，以419.8萬元沽出，呎價約7,020元。

●利嘉閣張啟源稱，天水圍嘉湖山莊樂湖居10座低層F室，實用面積約449方呎，兩房間隔，望內園景，同區用家儲夠首期，即與原業主議價洽購，獲減價58萬元，終以322萬元售出，呎價約7,171元。

●中原王勤學表示，元朗區暫錄得4宗二手買賣，包括YOHO Town第9座高層D室，實用面積約422方呎，兩房間隔，叫價548萬元，減價13萬元，獲上車客斥535萬元承接，呎價約12,678元，原業主於2018年7月以700萬元買入，約6年帳面蝕165萬元，貶值約23.6%。

●美聯陳少枝指，元朗葡萄園連環4宗買賣，包括貝翠大道單號屋，實用面積約2,209方呎，屬兩層採三房間隔，叫價3,280萬元放售，原業主為外籍人士，因更換屋住環境，故放售上址，議價後以2,800萬元易手，呎價約12,675元。

●美聯吳偉文表示，上水名都2座低層A室，實用面積約391方呎，兩房間隔，早前叫價418萬元，新買家為區分內支家庭，議價後400萬元承接單位，呎價約10,230元。

●中原周家傑指，沙田御龍山11座高層D室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望山景，叫價約825萬元，議價後以810萬元沽出，呎價約16,364元，新買家為區內家庭客。

●世紀21奇豐楊麗娟表示，沙田居屋愉翠苑J座頂層單位，實用面積約650方呎，套三房間隔，望市景，放盤5個月，未補價第二市場叫價620萬元，減30萬元，成交價590萬元，呎價約9,077元。

●美聯彭潔儀稱，沙田第一城11月共錄得15宗成交，該盤4座低層D室，實用面積約853方呎，三房設計，叫價860萬元放售，買家為區內換樓客，可遠眺城門河景，議價35萬元後，以825萬元承接，呎價約9,672元。

●美聯梁兆堅指，沙田好運中心椰林閣低層F室，實用面積約334方呎，兩房設計，買家為自住客，於區內睇樓一年，議價後以380萬元承接單位，呎價約11,377元。

●世紀21奇豐胡國強稱，馬鞍山銀湖‧天峰7座低層E室，實用面積約573方呎，兩房間隔，望園景，放盤約3日，叫價750萬元，以738萬元成交，呎價約12,880元，原業主於2009年6月以360萬元購入。

●中原胡耀祖表示，馬鞍山迎海．駿岸7座中層D室，實用面積約496方呎，兩房連儲物房間隔，叫價約720萬元，11月尾減至630萬元，日前以630萬元易手，呎價約12,702元，原業主於2015年以718萬元購入，持貨約9年帳面蝕讓約88萬元。

－－－－－－