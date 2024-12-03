新盤成交放緩　周二暫錄16宗交投

新盤市場交投步伐放緩，周二(3日)暫錄約16宗成交。當中，啟德地王項目以7,344萬元售出四房大單位。元朗站現樓項目亦連沽3伙，共涉逾2,130萬元。

●啟德天璽‧天第1期四房售7,344萬元

●啟德跑道區柏蔚森銷量達500伙

●元朗站The YOHO Hub II單日售3伙

●薄扶林VICTORIA COAST兩房獲家庭客斥2,360萬承接

華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周二(3日)通過招標售出A座4樓2室，實用面積1,367方呎，屬兩房一套連工作間戶型，成交價2,360萬元，呎價約17,264元。據悉，買家為家庭客。項目目前累售11伙，套現逾2.9億元。

●天水圍Wetland Seasons Bay單日錄3宗成交

●啟德海灣第1期三房1,215萬元沽

●沙田瓏珀山三房成交價1,608萬元

●沙田星凱‧堤岸錄租轉買成交

中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸，於周二(3日)售出2座31樓C室，實用面積850方呎，屬三房設計，享開揚城門河景，以1,623.8萬元成交，呎價約19,104元。據了解，買家原本正在租樓，是次採用「全港租客大喜訊」付款方法，可獲額外現金回贈優惠。樓盤開售至今累售1,262伙，佔全盤1,335逾94%。

●旺角利奧坊‧首隅兩房終止交易