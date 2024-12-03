新盤成交放緩 周二暫錄16宗交投
2024年12月03日 21:28
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新盤市場交投步伐放緩，周二(3日)暫錄約16宗成交。當中，啟德地王項目以7,344萬元售出四房大單位。元朗站現樓項目亦連沽3伙，共涉逾2,130萬元。
●啟德天璽‧天第1期四房售7,344萬元
新鴻基地產(00016)發展的啟德天璽‧天第1期，周二(3日)招標售出第3座 (Peak Tower) 38樓B室，實用面積1,985方呎，屬四房雙套間隔，單位設私人電梯大堂間隔，成交價7,344萬元，呎價約36,997元。資料顯示，該盤由10月初開售至今，累售約884伙，總成交金額逾108億元。當中，項目第3座Peak Tower)已錄得50宗招標成交，平均每伙成交金額均逾5,200萬元。
●啟德跑道區柏蔚森銷量達500伙
新世界發展(00017)及遠東發展(00035)合作的啟德跑道區柏蔚森，周二(3日)增添1宗成交。該系列項目由7月中開售至今，銷售量達500伙，套現近34億元。該盤是日最新售出第2座5樓J室，實用面積287方呎，一房間隔，廳房同向均享維港海景，成交價523萬元，呎價約18,223元。據悉，買家鍾情項目位置。
●元朗站The YOHO Hub II單日售3伙
新鴻基地產(00016)旗下元朗站The YOHO Hub II，今(3日)售出3個單位，成交價介乎667.46萬至733.54萬元，共涉2,130.57萬元。當中，第6座40樓C室，兩房間隔，以729.57萬元沽出，按單位實用面積447方呎計，呎價約16,321元。
●薄扶林VICTORIA COAST兩房獲家庭客斥2,360萬承接
華懋集團旗下港島薄扶林域多利道的翻新項目VICTORIA COAST，周二(3日)通過招標售出A座4樓2室，實用面積1,367方呎，屬兩房一套連工作間戶型，成交價2,360萬元，呎價約17,264元。據悉，買家為家庭客。項目目前累售11伙，套現逾2.9億元。
●天水圍Wetland Seasons Bay單日錄3宗成交
新鴻基地產(00016)旗下天水圍Wetland Seasons Bay第3期，今(3日)連沽3伙，成交價介乎647.3萬至730.82萬元，總成交金額逾2,094萬元。當中，6A座8樓C6室，為實用面積502方呎的三房單位，以730.82萬元沽出，呎價約14,558元，買家可享多項現金回贈。
●啟德海灣第1期三房1,215萬元沽
嘉華國際(00173)、會德豐地產及中國海外發展(00688)合作發展的啟德海灣第1期，周二(3日)錄得一宗三房單位成交，為第2B座15樓A室，實用面積586方呎，屬三房一套房間隔，成交價1,215.7萬元，呎價約20,746元。據了解，買家看好區內前景，購入單位作自住之用。
●沙田瓏珀山三房成交價1,608萬元
新鴻基地產(00016)旗下已屆現樓的沙田瓏珀山，周二(3日)沽出King Tower 2的9樓D室，實用面積990方呎，採三房一套間隔，連同1個車位以1,608.53萬元，呎價約16,248元。該盤約6個月累售98伙，套現逾21億元。
●沙田星凱‧堤岸錄租轉買成交
中洲置業營銷策劃總監楊聰永指，旗下沙田星凱‧堤岸，於周二(3日)售出2座31樓C室，實用面積850方呎，屬三房設計，享開揚城門河景，以1,623.8萬元成交，呎價約19,104元。據了解，買家原本正在租樓，是次採用「全港租客大喜訊」付款方法，可獲額外現金回贈優惠。樓盤開售至今累售1,262伙，佔全盤1,335逾94%。
●旺角利奧坊‧首隅兩房終止交易
恒基地產(00012)旗下旺角利奧坊‧首隅，新近錄得終止交易個案，為27樓D室，實用面積353方呎，屬兩房間隔，原本於上月21日以744.64萬元售出，當時呎價約21,095元。