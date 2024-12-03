Bybit明年或重啟在港申請虛擬資產牌

全球第二大加密貨幣交易所Bybit聯合創始人兼執行長Ben Zhou表示，明年上半年或遞交在香港的虛擬資產牌照申請。他提到，此前撤回在港申請的舉動部分原因是難以覓得適合的持牌負責人(RO)，又稱正試圖讓公司旗下員工獲取相關資格。不過，他直言對於申請香港牌照的優先度不高，亦對香港的虛擬資產市場看不上眼，申請牌照只是為增加外界對Bybit的信心，希望能以此招攬更多人才。

規模不吸引 冀攬中企人才

他表示，香港用戶規模本身並不吸引，甚至明言「犯不着為了那點業務去折騰(申請牌照)」。不過，假如能夠成為香港持牌機構，可以提升公司形象，冀以此吸引更多華語圈人才，特別是一些大型中資科企的人才。他透露，香港的監管機構有主動向Bybit招手，但目前來看，在港獲得牌照的OSL、Hashkey都是規模一般的交易所，大型交易所不見蹤影，可能是監管部門在初期也傾向先發牌予小型機構。

另外，Bybit此前曾經一刀切禁止所有中國用戶，但最近又重新開放內地用戶KYC(認識你的客戶)身份認證。他表示，目前內地用戶的網際協定(IP)位址依然是封鎖的，只不過容許海外華人申請帳戶。他又稱，經諮詢法律意見後，堅決不會碰人民幣相關的業務，以免觸及內地的監管紅線，因為內地當局最忌諱任何平台的人民幣業務牽涉到走資相關的風險。

看重歐牌照 暫無意進軍美

目前，Bybit最高優先度的牌照申請，是在歐洲的牌照，預計將會對業務發展有很大的幫助，同時也在一些東南亞市場如泰國、馬來西亞等地爭取牌照。美國方面，儘管候任美國總統特朗普似乎對加密貨幣發展相當支持，甚至曾揚言要解僱對加密貨幣不友好的美國證券交易委員會(SEC)管理層，但Zhou指目前尚未有進軍美國的打算，會視乎SEC是否真的換人後再作打算。

不過，即使在一些地區沒有取得牌照，Bybit亦有推出經紀計劃(broker program)與當地持牌機構合作，作為上游服務商提供交易服務。展望未來，他認為加密幣中央交易所的其中一個發展方向是專業化，面向機構投資者，又指近來已有更多傳統的基金開始接洽使用Bybit的服務。根據Bybit交易平台的數據，比特幣周二在9.5萬美元水平上落，未見未太大波動。