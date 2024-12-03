市區靚裝兩房銀主盤呎價僅1.2萬拍出　跌返9年前貶值2成

九龍私樓原則兩房銀主單位，於拍賣場上僅以呎價逾1.2萬港元沽，跌返近9年前水平，較原業主買入價貶值約兩成。

環亞物業拍賣董事總經理區蘊聰表示，今日(3日)拍賣共有約50至60人出席，期間售共5項物業。當中包括長沙灣ONE NEW YORK高層C室單位，實用面積約468方呎，原則兩房改一房設計，開價585萬元，以一口價賣出，呎價約12,500元。

資料顯示，原業主於2018年初以730萬元購入單位，帳面貶值145萬元，跌幅約19.9%。而大型銀行對上址網上估價達668萬元，成交價低約12.4%。

他續指，是次亦拍出3個車位及一個工業單位。其中，港島南貝沙灣第一層雙號電單車位，開拍價9萬元，終以10萬元賣出。料為該項目兩年以來同類車位最平。

另外，西半山豐樂閣一個雙號私家車位以128萬元推拍，最後以135萬元拍出。資料顯示，該車位約6年前以155萬元買入，最新成交價低約20萬元。而大圍文禮閣低層地下雙號銀主車位亦賣157.5萬元。

至於，屯門好景工業大廈中層3號工場，建築面積約952方呎，連租約開價195萬元，並以214萬元拍出，呎價約2,248元。