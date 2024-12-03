買Yen下跌金額增至逾1000億　日圓套息交易重臨...

雖然近期市場估計日本央行會於本月中旬加息0.25厘至0.5厘，惟礙於加息後的基準利率仍與美息有龐大差距，故近日有說法指，日圓套息交易的投機盤正捲土重來。日本零售投資者、海外資產管理及槓桿基金經理最新押注日圓下跌的金額，據報已由10月的97.4億美元(約759億港元)，上升至11月的135億美元(約1,053億港元)，增幅超過38%。

統計又指，日圓套息交易自2021年底以來回報高達45%，較美股標普500指數所錄的32%回報還要多，是套息交易重臨的重要原因。不過，周二日圓兌每美元先跌後回穩，在見150.24之後觸及149.5，折合每百日圓兌港元在5.18算至5.2算上落。

澳新銀行表示，就算日本將利率提高到一厘附近，套利交易的邏輯仍然成立。加拿大皇家銀行也認為，由於日圓歸根究柢始終被視為融資貨幣，加上與其他貨幣相比利率差距仍然龐大，對比十國集團(G10)和新興市場貨幣的平均逾6厘的利率低一截，所以點燃了套息交易，再度火爆起來。

不過，要留意，雖則套息交易利潤無疑是相當可觀吸引，惟現時日本政府卻面對不少債務問題，為主權評級留下降級風險。日本政府經濟顧問小組的信貸分析師曲真仲日(Mana Nakazora)最新批評，由於首相府不久之前才公布刺激經濟計劃，考慮到額外預算，所以日本要在下個財年實現基本財政盈餘，幾乎不可能達成。

日本股市最新連升兩日，其中日經平均指數重上39,000點關，見近1個月高位，收報39,248點，升735點或1.91%；東證指數(TOPIX)亦升38點或1.43%，報2,753點。

此外，奉行「美國優先」的美國候任總統特朗普最新表示，他上任總統之後將極力阻止日本製鐵收購美國鋼鐵的計劃，更表明買家要小心。日本製鐵股價昨無升跌，收報3,060日圓。

另邊廂，鄰國南韓統計廳昨公布，當地11月消費物價指數(CPI)按年升1.5%，低於市場預期升1.7%，按月計則轉跌0.3%。至於撇除能源及食品的核心通脹，按年升幅為1.9%，增幅與前月持平。分析認為，由於南韓通脹已經連續3個月低於2%的央行目標，故央行後續可望繼續減息。