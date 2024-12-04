鄭勤龍：恒指難短期向上突破　需時囤積動力

由卦象顯示，恒指走勢正處於《地天泰》變《水雷屯》之中。「泰山」為山勢險峭之象，而「屯」卦則為四大難卦之一，因此若將其意象應用於恒指的走勢預測上，便可預示着恒指在短期內的上升趨勢或會先高後低。

承接上文預示恒指向上困難重重，或先高後低的《水地比》變《水山蹇》卦，恒指於上周三(27日)在19,187點開市，當日指數高見19,660點遇阻力，隨後指數現回吐，最低曾見19,312點，大市昨升了196點，收報19,746點，可說是已應驗「比」卦大意是指，大地在得到水的滋潤之後，農作物可逐漸有所收成，而「蹇」卦的卦象則為跛足走路的人，引申為難以前進之意的卦象。

「泰」卦為天氣與地氣相通之象，代表着陰陽的交流和通暢。在股市中，「陰」和「陽」可象徵「賣家」和「買家」，持續的成交暢旺每每可反映出投資者對後市的信心。然而「泰山」山勢險峭，因此走路的人必然難以持續攀登。

「屯」卦代表着困難、停頓和積聚，是易經四大難卦之一，代表着成長的困難，故此大市若要再向上突破，或先要一些時間囤積動力方能勢頭持久。

玄學金融家 鄭勤龍