香港11月PMI回落至51.2　經營信心13個月最低

11月份標普全球香港特區採購經理指數(PMI)經季節調整後為51.2，低於10月的52.2，反映營商環境在接近年底時持續好轉，惟改善幅度較10月溫和。

標普全球市場財智經濟研究部副總監Jingyi Pan表示，基於10月及11月份PMI數據，反映經濟增長於第四季好轉，即使產出增長在最近1個月放緩，但景氣依然持續。新訂單增長和積壓重拾升幅，進一步顯示私營企業將於未來數月繼續增產，而就業人數亦已突破5月以來跌勢，公司開始增聘員工。

Pan續指，投入成本通脹降溫至接近4年低位，為香港經濟紓緩了銷售價格通脹。不過，企業的悲觀情緒升至13個月高位，營商信心顯然低迷，這多少反映了業者有關貿易壁壘風險對後市影響的憂慮。此外，11月出口訂單由升轉跌，反映外部需求疲弱。

報告顯示，新訂單按月增加的支持下，企業連續兩月擴張經營活動。以批發及零售業的訂單增長和經營活動擴張最為突出。不過，由於外銷需求萎縮，所以整體訂單和經營活動的增長，均較上月溫和。來自內地和海外的訂單減少，原因在於客戶縮減財政預算、競爭劇烈等。

銷情持續升溫，導致積壓訂單14個月以來首次由跌轉升，有關增幅雖為去年7月以來最大，但整體有限。企業繼續積極採購，走勢與訂單增長和經營活動擴張相符，並接連三月提高採購庫存，但由於採購活動增長放緩、供應商又拖延付貨，因此庫存的累積幅度較10月縮窄。

整體投入成本在採購價格和薪資通脹的帶動下，於11月再度上漲，但由於採購價格通脹放緩至長期平均值之下，因此整體升幅已收斂至2021年2月以來最小；有見及此，企業加價的幅度也下滑至4個月最小。