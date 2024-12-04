戒嚴風波！南韓股匯喘定　監管機構擬部署10萬億韓圜撐股市

南韓總統尹錫悅於周二(3日)深夜宣布戒嚴，但在國會議員反對下，至今日(4日)凌晨宣布取消。當地股市今早如常交易，但相關消息對南韓股市及匯市帶來震盪，南韓監管機構稱，隨時準備部署10萬億韓圜的股市穩定基金。

KOSPI指數今早低開約2%後，跌幅曾略為擴大，最新報2,450點，跌1.98%。此外，南韓巨企三星電子倫敦股價一度急瀉逾7%，收市仍跌近4%。韓圜兌美元昨(3日)晚一度急挫2.7%，直插逾兩年低位，今早跌勢已經喘定，最新報1,414.66。南韓央行今早9時左右召開特別會議。

南韓金融服務委員會主席Kim Byoung-hwan表示，將採取一切可能措施，防止金融市場緊張情緒蔓延，並確保市場正常穩定運行。南韓將做好準備，以便可以立即採取市場穩定措施，例如10萬億韓圜(約550.26億港元)的股市穩定基金可以立即動用。南韓將為因匯率上升而導致的追加保證金風險做準備。

他又要求金融機構協會鼓勵金融公司確保足夠的外匯流動性，還要求南韓交易所及其他相關部門防止可能擾亂市場的行為。

大信證券策略師李慶民指，隨着南韓國內政治不確定性增加，投資者應做好應對本地金融市場短期波動性激增的準備。南韓本地股市及韓圜將會恢復穩定，因為兩者都處於「極度」被低估的狀態。