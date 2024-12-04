南韓央行：如有需要將提供任何特別貸款　以向市場注資

南韓戒嚴令風波震撼全球金融市場。南韓央行於當地時間周三(4日)上午9時召開一次緊急會議，此前南韓總統尹錫悅出乎意料地解除歷時6小時的戒嚴令。

南韓央行表示，將通過逆回購操作增加短期流動性。如有必要，將提供外匯流動性，將積極採取各種措施應對匯率波動。央行又指，將放寬回購操作中的抵押品政策，以緩解債券市場出現的任何緊張情緒。如有需要，將提供任何特別貸款，以便向市場注入資金。

南韓財政部長崔相穆周三誓言，如果有必要穩定金融市場，將向金融市場注入無限量的流動性。

花旗分析師在報告中表示，在該行看來，對經濟及金融市場的負面影響可能是短暫，因為在積極的政策回應的支持下，政治及經濟環境的不確定性可能會迅速減輕。

凱雷認為，戒嚴令將加劇「韓國折扣」，但流動性承諾將抵擋劇烈拋售。儘管南韓總統尹錫悅的戒嚴令持續時間很短，但已經損害投資者對該國金融資產的看法，並可能損害南韓政府在全球指數中提升發達市場地位的努力，更可能延長「韓國折扣」的壽命，即相對於全球其他股票，南韓股票持續被低估。

凱雷集團全球研究和投資策略主管傑托馬斯時表示，預計未來會有更高程度的波動，當然，這實際上可能會加劇所謂的韓國折扣。一段時間內風險溢價將會升高，但認為，只要南韓政府維持對流動性的承諾，就不會出現劇烈拋售。