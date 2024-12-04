積金評級：11月MPF人均賺400元　關稅威脅中港市場受挫

積金評級表示，11月份強積金微升約0.14%，這是今年第8個單月正回報；今年迄今上升約9.72%，年底時有望實現自2020年以來的首次雙位數年度正回報，並實現自強積金成立以來的第9個雙位數年度正回報。

以港元計算，估算11月份強積金投資收益約為18億港元，人均收益約400港元，年初至今投資收益約為1,129億港元，人均收益約23,800港元。

特朗普在美國總統選舉中獲勝提振了11月份美國股市，但影響了非美國市場，尤其是香港和中國股市。美國大選後，美股基金11月份以約6.00%的回報率摘冠，年初至今回報率約為25.11%，為2013年以來的最佳首11個月回報表現，也是自強積金推出以來的第二佳表現。

雖然美國股市對特朗普獲勝反應積極，但對美國可能徵收關稅和其他懲罰性政策決定的擔憂影響了其他市場。強積金11月跌幅由中港股市、亞洲股市和歐洲股市帶動。儘管11月份中港股票基金虧損約4.29%，但仍然是今年迄今表現第四佳的資產類別，回報率約12.9%。

積金評級預計，強積金11月份的輕微上升將令強積金總資產升至約1.296萬億港元，為強積金推出以來的第二高水平，較10月份增加約44億港元，今年迄今增加約1,553億港元。估算成員平均帳戶結餘將增加至約272,600港元，較10月份增加約900港元，今年迄今增加約32,700港元。