調查：港上班族快樂指數回升　工作壓力未明顯改善

求職平台CTgoodjobs發表《2024年香港上班族工作快樂指數問卷調查》，結果顯示香港上班族的平均工作快樂指數連續兩年回升，今年升至5.3分的合格水平（去年為4.97分），但平均工作壓力指數高達6.86分，比去年只下跌0.02分，未見明顯改善，情況令人關注。

調查收集共2,144份來自23個行業的問卷，以10分為滿分。其中發現，31歲至40歲的受訪者最不快樂，其快樂指數只得5.16分，比起50歲以上的受訪者低0.37分。調查亦發現，受訪者學歷愈高，其快樂指數亦相應增加，例如碩士（5.56分）及博士（6.41分），而擁有大專及文憑課程的受訪者最不快樂，只有5.14分。

近年不少人都開始自由工作（Freelance）或成為斜槓族，希望擁有更彈性的工作時間，而他們的平均快樂指數有5.58，比全職（5.35）、兼職（5.5）及合約（5.2）的分數更高。至於待業中的受訪者，其平均快樂指數只有4.51分，屬不合格水平。

當問及他們最不快樂的原因，有27.1%的受訪表示有財政壓力，其次為個人發展（26%）。除此之外，公司的士氣／氣氛（21.8%）、上司／老闆的態度(21.6%）同樣是影響上班族工作快樂的因素之一。

整體上班族對上班地點滿意度達6.11分，而最快樂工作地區，北區就繼續以5.8分蟬聯榜首，其次為黃大仙區（5.7分）及元朗區（5.64分）。