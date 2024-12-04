張智威：港股牛皮格局未變 商湯暫只宜觀望
2024年12月04日 11:21
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南韓周二(3日)晚上突然宣布緊張戒嚴令，一度令韓圜急瀉，其後又迅速解除戒嚴，南韓股市周三(4日)開市跌幅不算大。信誠證券聯席董事張智威認為事件有驚冇險，對亞太區股市影響有限。他又指，傳統12月基金粉飾櫥窗效用今年不會太大，市場仍然觀望明年初美國候任總統特朗普上場後對華政策，料港股牛皮格局未變，恒指繼續在100天線約18,800點至20,000點窄幅上落。
針對美國對中國半導體公司新的制裁，中國多家企業協會公開發聲，應謹慎採購或不採購美國晶片，消息刺激中資晶片股中芯國際(00981)及華虹半導體(01347)逆市向上。張認為在消息支持下，晶片股短線有投機炒作空間，但中國晶片競爭力難及美國，華虹業績更出現倒退，股價中長線難有太大上升動力。
商湯(00020)公布完成一項戰略組織架構重組，將公司對戰略方向與核心領域的重新定位，建立新「1+X」架構，以更好地應對AI 2.0時代所帶來的機遇與挑戰。不過，張智威認為商湯股價在1.5元低位橫行已久，至今未見突破，且上市至今仍未實現盈利。雖然公司的宏觀願景吸引，但成功與否仍有待觀察，最終股價仍取決於業績表現，建議投資者現階段宜先觀察，待公司轉虧為盈後再考慮吸納。