張智威：港股牛皮格局未變　商湯暫只宜觀望

南韓周二(3日)晚上突然宣布緊張戒嚴令，一度令韓圜急瀉，其後又迅速解除戒嚴，南韓股市周三(4日)開市跌幅不算大。信誠證券聯席董事張智威認為事件有驚冇險，對亞太區股市影響有限。他又指，傳統12月基金粉飾櫥窗效用今年不會太大，市場仍然觀望明年初美國候任總統特朗普上場後對華政策，料港股牛皮格局未變，恒指繼續在100天線約18,800點至20,000點窄幅上落。