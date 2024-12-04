GUM：11月強積金人均賺326元　年初以來賺2.3萬

GUM公布，今年11月強積金成員人均賺326港元，年初至今合計賺23,742港元。

11月份，「GUM強積金綜合指數」上升0.1%，報247.3點；「GUM強積金股票基金指數」下跌0.3%，報334.9點；「GUM強積金混合資產基金指數」上升0.7%，報250.0點；「GUM強積金固定收益基金指數」上升0.2%，報128.8點。

GUM常務董事陳銳隆指出，美國總統選舉塵埃落定，候任美國總統特朗普的減企業稅和減少規管等政策方向皆有利企業發展，推動美股上揚；也用關稅作為談判的工具，增加環球貿易障礙。人大會議提出6萬億元人民幣為地方政府化債，未如市場預期推出財政刺激方案，加上新一輪貿易戰的陰霾下，中港股市反覆下跌，拖累整體強積金股票基金表現。年初至今強積金成員平均回報達9.7%，若12月份中央經濟工作會議有後續的財政刺激方案，有望今年強積金回報達雙位數升幅。

就資產配置方面，GUM策略及分析師雲天輝指，特朗普本人及其提名的內閣人選均有極其鮮明的改革方向，成員管理強積金時應仔細考量此屆美國政府對自身投資組合的長遠影響，例如削減政府開支、調查醫藥及食品行業、對華鷹派、關稅談判等等。若無法判斷，較進取的成員可以考慮分散投資至「環球股票基金」或「預設投資策略-核心累積基金」，低風險投資者則可選擇分散於「強積金保守基金」或「環球債券基金」。」