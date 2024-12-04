環聯：44%港人料來年收入增加　最樂觀世代係...

信貸資料服務機構環聯發表《2024年第四季消費者脈搏調查》顯示，超過一半（52%）香港消費者對未來12個月的家庭財務狀況感到樂觀，為2024年新高。大部分（44%）消費者預期來年收入將有所增加，當中以千禧世代最為樂觀（由去年的40%上升至今年的51%）；預計收入將維持平穩的消費者則有42%。

最新的調查顯示，在2024年第四季，超過三分之一（34%）香港消費者表示家庭收入在過去三個月有所增加。縱觀受訪的各年齡層（Z世代、千禧世代、X世代和嬰兒潮世代），近半（49%）Z世代表示收入有所增加，是各年齡層中比例最高的一群，即使相關比例較去年同期（57%）略低。同時，40%千禧世代表示收入增加，為2023年第四季以來的最高比率，反映千禧世代收入顯著改善。

86%受訪者預期未來12個月的收入將會增加或維持平穩。這種樂觀情緒在年輕世代中更為顯著，反映他們的財務狀況有所改善。其中，51%千禧世代預期收入會增加，較去年同期的40%大幅上升。同時亦有超過一半（53%）Z世代對收入增長感樂觀，雖然相關比例低於2023年第四季的68%。

鑑於這些與收入相關的正面趨勢，約52%受訪者對明年的家庭財務前景表示樂觀，較2023年第四季的46%有所提升。該機構認為，改善可能受惠於本地股票市場表現向好、經濟活動增加、以及香港金融管理局在2024年9月推出的減息措施等，有助減輕消費者財務壓力。同時，80%消費者亦預期他們能全數支付目前的帳單和貸款，較去年的74%為高，顯示消費者更有信心及能力履行其財務責任。

環聯亞太區研究與諮詢首席顧問孫威瀚表示，香港消費者對家庭財務狀況及前景感到樂觀，由於他們對目前及未來所預期的收入均反應正面，消費者越來越有信心維持財務穩健，特別是年輕世代。隨着2024年踏入尾聲，香港消費者於計劃增加外出用餐及旅遊等開支同時亦見審慎理財，積極確保個人財務健康，為新一年時帶來一個良好市場訊號。