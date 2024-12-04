高盛：美團旗下Keeta明年恐蝕20億人幣

高盛發表報告，指基於美團在食品配送領域持續領先、穩定而快速增長的店內本地服務、閃購及instamart電商業務增長、新業務營運效率的提升、強勁的資產負債表，目前美團2025年市價18倍的市盈率，雖然較其他中國互聯網巨頭有溢價，但因收入增長高於同業，因此該行認為美團的估值溢價合理。

高盛表示，預計美團今年第四季外賣、閃購訂單增長分別為10%及26%，料2025年將保持穩定增長。

至於店內競爭與利潤趨勢，高盛預計美團今年第四季到店、酒店及旅遊(IHT)業務的交易總額(GTV)以及收入增長率約25%，第四季IHT經調整EBIT(除息、稅、折舊及攤銷前盈利)率為32%，2025年則為35%。同時，高盛預測美團第四季閃購的交易總額將按年增24%。