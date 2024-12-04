凱基：恒指明年有望重回23200點　留意三大投資主題

凱基發表2025年環球市場展望表示，對港股後市不太悲觀，考慮今年恒生指數從高點回落時大市氣氛是異常亢奮，單日成交額曾一度突破6,000億元，認為2025年恒指將有望回到23,200點水平。

該行指，從估值來看，市場預測明年的企業盈利為每股2,210元，按年增長5.1%，故此23,200點所對應的預測市盈率為10.5倍，稍高於10年均值的10.26倍。若年末恒指收報19,700點，潛在升幅約為17.8%。以上情境是建基於刺激經濟措施規模合符預期，且針對私人消費，恒指每股盈利維持5%以上增長以及中美衝突僅限於貿易層面。

凱基投資策略部主管溫傑表示，縱使一方面內地經濟及企業盈利增長前景暫難過分樂觀，惟另一方恒指估值吸引而外資機構投資者的持倉仍然處於低配狀態，估計大市有機會繼續呈現大型上落市。待投資者信心回復，推動資金入市，恒指有望突破今年10月約23,200的關口。建議可留意三大主題，包括受惠中央新政策、地緣政治低敏感、積極出海擴業務。

市場關注中國12月中的中央經濟工作會議是否能提出有效財政「刺激」政策，否則達到5%經濟增長仍有困難。該行認為，在結構性問題難解下，2025年內地經濟增長要「保5」將會是困難重重。

溫傑指，面對外圍多項不明朗因素，例如近期俄烏局勢又再升溫，加上特朗普揚言大幅上謂關稅，都為內地經濟帶來潛在負面影響；加上內需動力不足，明年中國經濟增長要保五或具一定挑戰性。後續留意12月中央經濟工作會議及明年3月的兩會，以了解中央對經濟的判斷，以及加推刺激性政策的時間表。