富瑞料明年樓價錄中單位數升幅　辦公室空置率恐達20%

富瑞發表研究報告，預計2025年上半年第一季，最優惠利率將回復5%，令到按揭貸款利率達到3.25%，目前一般住宅的租金收益率為3.65%，將實現正向差異。下調按揭利率近100個基點，可能會釋放出10%的可負擔能力。

該行預期，2025年樓價將有中單位數增長，但考慮到目前新盤庫存水平高達2.2萬伙，且在2024年第四季及2025年仍有2.6萬伙新單位供應。上述供應主要集中在啟德及新界，大量供應可能壓制該區租金及樓價，優質地段的單位將可能首先恢復。

該行又表示，由於香港零售市場出現結構性調整及不利匯兌影響，預計2025年香港零售銷售將保持疲軟，可能出現低單位數的按年跌幅。

另外，香港未來兩年將為辦公室交付高峰周期，2025年將有近330萬方呎可出租面積，2026年將再增220萬方呎樓面。如果沒有出現淨吸納，新增供應可能導致辦公室空置率上升至接近20%。該行預計辦公室租金將持續下降，年減幅度為中單位數，但對置地及太古地產予「買入」評級，反映它們資產負債表較具防禦性，以及香港以外業務增長。